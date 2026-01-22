नोएडा: 'प्रशासन की घोर लापरवाही', इंजीनियर की मौत पर NGT सख्त, 10 अप्रैल को होगी सुनवाई

राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के हाई-प्रोफाइल सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की एक गहरे गड्ढे में डूबकर हुई दर्दनाक मौत के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नोएडा प्राधिकरण और संबंधित विभागों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट रूप से माना है कि यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासन की घोर लापरवाही और पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन का परिणाम है.

मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ट्रिब्यूनल ने दर्ज किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता घने कोहरे के दौरान एक कमर्शियल साइट के पास स्थित पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गए थे. यह गड्ढा इतना विशाल और गहरा था कि उन्हें निकलने का मौका नहीं मिला और डूबने से उनकी जान चली गई. जानकारी के अनुसार, यह जमीन पूर्व में एक निजी मॉल परियोजना के लिए आवंटित की गई थी. आवंटन रद्द होने के बाद भी पिछले 10 वर्षों से यहाँ बारिश और आसपास की सोसायटियों का गंदा पानी जमा होता रहा, जिससे इस क्षेत्र ने एक जानलेवा तालाब का रूप ले लिया था.

कागजों में सिमटी रहीं स्टॉर्म वॉटर मैनेजमेंट की योजनाएं

एनजीटी की शुरुआती टिप्पणियों में विभागीय निष्क्रियता का काला चिट्ठा भी सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2015 में सिंचाई विभाग ने स्टॉर्म वॉटर मैनेजमेंट (जल निकासी प्रबंधन) की योजना बनाई थी, लेकिन वह कभी जमीन पर नहीं उतरी. हैरानी की बात यह है कि साल 2016 में नोएडा प्राधिकरण ने इस कार्य के लिए 13.05 लाख रुपये भी आवंटित किए थे. बावजूद इसके, न तो वहां कोई रेगुलेटर बना और न ही पानी की निकासी की कोई ठोस व्यवस्था हुई. इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज न केवल एक जान गई, बल्कि आसपास की कई हाउसिंग सोसायटियों के बेसमेंट भी लगातार जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं.

प्राधिकरण सहित कई विभागों को नोटिस

एनजीटी ने इस घटना को 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के प्रावधानों का उल्लंघन माना है. ट्रिब्यूनल ने कहा कि समय पर सुधारात्मक कदम न उठाना प्राधिकरण की आपराधिक लापरवाही है. इस मामले में एनजीटी ने निम्नलिखित विभागों को पक्षकार बनाया है:

नोएडा प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB)

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

प्रमुख सचिव (पर्यावरण विभाग)

जिलाधिकारी (गौतमबुद्ध नगर)

अगली सुनवाई 10 अप्रैल को

ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षकारों से हलफनामे के जरिए जवाब मांगा है कि आखिर क्यों इतने वर्षों तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया. अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी. एनजीटी के इस हस्तक्षेप के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि नोएडा के सेक्टर-150 के निवासियों को जलभराव से मुक्ति मिलेगी और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.