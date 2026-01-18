ईस्ट दिल्ली के गांधी नगर इलाके में मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी वारदात में बदल गई. शराब के नशे में हुए झगड़े के दौरान एक युवक ने अपने ही साथी के सिर पर लकड़ी के डंडे से जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है.

डीसीपी शाहदरा ने बताया कि, 17 जनवरी की रात करीब 9 बजकर 49 मिनट पर थाना गीता कॉलोनी में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई. कॉल करने वाले ने बताया कि एक व्यक्ति सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में पड़ा है. सूचना मिलते ही गीता कॉलोनी थाना पुलिस गांधी नगर के महिला कॉलोनी में आईडीएफसी बैंक के सामने एसकेवी नंबर-1 स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास मौके पर पहुंची. जहां एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला, जिसके सिर में गंभीर चोट थी और चारों ओर खून फैला हुआ था.

क्राइम टीम ने घटनास्थल की बारीकी से की जांच

मौके पर पहुंची पुलिस को कॉलर अखिलेश ने मृतक की पहचान दनुआ उर्फ लालबत्ती के रूप में की. मृतक की उम्र करीब 36 वर्ष थी और वह उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का रहने वाला था. दनुआ मिट्टी के बर्तन बनाने के काम से जुड़ा था और साथ ही पैडल रिक्शा भी चलाता था. घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और फोटोग्राफी कराई. इसके बाद शव को मेडिकल लीगल कार्रवाई के लिए जीटीबी अस्पताल भिजवाया गया.

ढाबा संचालक ने खोली पूरी कहानी

ढाबा संचालक गीता कॉलोनी निवासी 62 वर्षीय खुशीराम ने पुलिस को बताया कि वह स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास फुटपाथ पर ढाबा चलाते हैं. शाम के समय वह अपने ढाबे पर आग ताप रहे थे, तभी रिक्शा चालक दनुआ और बंटी वहां पहुंचे और शराब पीने लगे. शराब पीने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते बहस ने उग्र रूप ले लिया. इसी दौरान बंटी ने पास में पड़ा लकड़ी का डंडा उठा लिया और दनुआ के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया.

हमले के बाद दनुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी. बाद में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस को लिखित शिकायत दी गई.

हत्या का मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी बंटी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल किया गया लकड़ी का डंडा भी बरामद कर लिया गया है. उसकी पहचान यूपी के अलीगढ़ स्थित अतरौली गांव के बंटी के रूप में हुई. वह भी पेशे से रिक्शा चालक है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.