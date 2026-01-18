दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में रोजाना ट्रैफिक से जूझने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. आउटर रिंग रोड पर मोदी मिल और सावित्री सिनेमा के आसपास लगने वाले भारी जाम को खत्म करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक व्यापक योजना तैयार की है. जिससे फ्लाईओवर विस्तार, नए ग्रेड सेपरेटर और सड़क सुधार के जरिए अगले दो साल में इस पूरे इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था बदली जाएगी.

साउथ दिल्ली का सबसे दबाव वाला ट्रैफिक कॉरिडोर

आउटर रिंग रोड पर मोदी मिल से लेकर आईआईटी गेट तक का हिस्सा लंबे समय से ट्रैफिक दबाव झेल रहा है. मां आनंदमयी मार्ग, कैप्टन गौर मार्ग और सावित्री सिनेमा जंक्शन पर पीक आवर्स में हालात और भी खराब हो जाते हैं. लगातार बढ़ते वाहनों और सीमित सड़क क्षमता के चलते यहां जाम अब रोजमर्रा की समस्या बन चुका है. इसी को ध्यान में रखते हुए PWD ने ट्रैफिक स्टडी कर समाधान की रूपरेखा तैयार की है.

योजना के तहत मोदी मिल फ्लाईओवर को कालकाजी मंदिर तक विस्तार दिया जाएगा. करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे इस नए फ्लाईओवर में छह लेन होंगी, जिससे दोनों दिशाओं में ट्रैफिक तेजी से आगे बढ़ सकेगा. हर कैरिजवे नौ मीटर चौड़ा होगा और बीच में मजबूत डिवाइडर के साथ सेफ्टी रेलिंग लगाई जाएगी. यह विस्तार लोटस टेम्पल रोड, मस्जिद मोठ रोड, नेहरू प्लेस बस डिपो और आसपास के प्रमुख चौराहों को सीधा लाभ देगा.

सावित्री सिनेमा जंक्शन पर बनेगा नया ग्रेड सेपरेटर

जीके, सीआर पार्क और जीके-II की ओर जाने वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी रहे सावित्री सिनेमा जंक्शन पर अब नया समाधान तैयार किया गया है. यहां एक दिशा में चलने वाला तीन लेन का ग्रेड सेपरेटर बनाया जाएगा. करीब 900 मीटर लंबी इस संरचना में लगभग 435 मीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा. यह मौजूदा फ्लाईओवर से रैंप के जरिए जुड़ेगा, जिससे ट्रैफिक बिना रुके आगे निकल सकेगा.

इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 325 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मोदी मिल फ्लाईओवर विस्तार पर लगभग 221 करोड़ रुपये और सावित्री सिनेमा से जुड़े कामों पर 26 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. शेष राशि का उपयोग सड़कों की मरम्मत, नए फुटपाथ, बेहतर ड्रेनेज और पैदल यात्रियों की सुविधाओं पर किया जाएगा. बसों के लिए अलग बस-बे और चौराहों का नया डिजाइन भी योजना का हिस्सा है.

पैदल यात्रियों और जलभराव पर भी फोकस

योजना में सिर्फ वाहनों ही नहीं, बल्कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है. फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और बस शेल्टर को नए सिरे से विकसित किया जाएगा. बारिश के दौरान जलभराव से बचने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा. स्ट्रीट लाइट, साइन बोर्ड और सुरक्षा उपकरणों को आधुनिक मानकों के अनुसार बदला जाएगा.

फ्लाईओवर के नीचे की सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और नए यू-टर्न एवं अतिरिक्त टर्निंग लेन बनाई जाएंगी. पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग और ट्रैफिक आइलैंड विकसित किए जाएंगे. आधुनिक डिजाइन और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के जरिए पीडब्ल्यूडी का मकसद आउटर रिंग रोड के इस अहम हिस्से में जाम कम करना, सफर को सुरक्षित बनाना और लोगों का समय एवं ईंधन दोनों बचाना है.