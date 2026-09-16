दिल्ली में आज बूंदाबांदी के आसार, जानें IMD का ताजा अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में दिनभर तेज धूप ने लोगों को थोड़ा परेशान किया, लेकिन आने वाले अगले 2-3 दिनों तक बादल छाये रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 17 सितंबर तक बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन उसके बाद मौसम धीरे-धीरे शुष्क रहने की उम्मीद है. 18 से 21 सितंबर के बीच बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.

IMD के अनुसार, मंगलवार (15 सितंबर) को दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई. इस दौरान अधिकतम तापमान में 35.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक रहा और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे कम अधिकतम तापमान मयूर विहार में 32.7 डिग्री रहा. वहीं, नोएडा में अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री और गाजियाबाद में 35.9 डिग्री दर्ज किया गया.

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विभाग के अनुसार, आज बुधवार (16 सितंबर) को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. दोपहर से शाम के बीच कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज दिन के समय 10-15 किमी/प्रति घंटा की गति से पूर्वी हवाएं चलेंगी. विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा.

पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में नहीं हुआ बदलाव

IMD के अनुसार, पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान राजधानी का न्यूनतम तापमान 23-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. वहीं, कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक (1.6 से 3.0°C) रहा, कुछ जगहों पर सामान्य से कम (-1.6 से -3.0°C) दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों में दिन के समय शहर में दक्षिण-पूर्वी हवाएं 15-20 किमी/घंटा की गति से चलीं.

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