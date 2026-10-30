Diljit Dosanjh Concert: दिल्ली की 11 सड़कों पर डायवर्जन, जरूर पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं. 30 अक्टूबर को लोधी रोड स्थित जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में होने वाले कॉन्सर्ट के चलते आसपास की 11 से ज्यादा सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा.

ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे. इस दौरान वाहन चालकों को कई रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है.

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इन सड़कों पर रहेगा असर

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, arch बिशप मार्ग, चौथी एवेन्यू रोड, पांचवीं एवेन्यू रोड, CGO कॉम्प्लेक्स और JLN स्टेडियम के अंदरूनी रास्तों पर यातायात प्रभावित रहेगा.

इसके अलावा बारापुला फ्लाईओवर, INA से जंगपुरा मेट्रो स्टेशन तक का रास्ता, दयाल सिंह कॉलेज रोड और लोधी कॉलोनी की अंदरूनी सड़कों पर भी ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है.

8 जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन

1. लोधी रोड से दयाल सिंह कॉलेज रोड की ओर जाने वाले वाहनों को सीधे जाने की अनुमति नहीं होगी. इन्हें लोधी फ्लाईओवर की ओर भेजा जाएगा. हालांकि, लोधी फ्लाईओवर रेड लाइट और ऑरोबिंदो मार्ग के बीच सीधा आवागमन जारी रहेगा.

2. लाला लाजपत राय मार्ग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ओर जाने वाले वाहनों को स्टेडियम की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी. इन्हें लोधी फ्लाईओवर की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

3. लाला लाजपत राय मार्ग पर स्थित सिप रोड से सोचना भवन की ओर जाने वाले वाहनों को भी लोधी फ्लाईओवर की तरफ भेजा जाएगा.

4. भीष्म पितामह मार्ग से JLN स्टेडियम की रेड लाइट की ओर आने वाले वाहनों को स्टेडियम के गेट नंबर 1 और कोटला मुबारकपुर की तरफ जाने से रोका जाएगा. ऐसे वाहनों को मेहरचंद मार्केट और लोधी कॉलोनी की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

5. कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट से आने वाले वाहनों को स्टेडियम के गेट नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी. इन्हें चौथी एवेन्यू रोड से लोधी रोड और INA से अरबिंदो मार्ग की ओर भेजा जाएगा.

6. लोधी कॉलोनी रोड से पांचवीं एवेन्यू रोड की तरफ आने वाले वाहनों को भीष्म पितामह मार्ग की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. इन्हें लोधी रोड और चौथी एवेन्यू रोड से जौर बाग रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.

जरूरत पड़ने पर दो अतिरिक्त डायवर्जन भी

ट्रैफिक पुलिस ने जरूरत पड़ने पर दो अतिरिक्त डायवर्जन पॉइंट भी तय किए हैं. कोटला मुबारकपुर के भीष्म पितामह मार्ग स्थित रेड लाइट से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तरफ जाने वाले वाहनों को वर्मा मार्ग से लाला लाजपत राय मार्ग और यू-टर्न लेकर रिंग रोड की तरफ भेजा जाएगा. वहीं, भीष्म पितामह मार्ग और लोधी रोड के टी-पॉइंट से स्टेडियम की तरफ जाने वाले वाहनों को आर्च बिशप मार्ग, लोधी फ्लाईओवर और मदरसा अरबिंदो मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

मेट्रो से पहुंचने की सलाह, पार्किंग की नहीं होगी सुविधा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों को निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो से सफर करने की सलाह दी है. एडवाइजरी के मुताबिक, वायलेट और येलो लाइन पर मेट्रो सेवा पूरी तरह चालू रहेगी.

- वायलेट लाइन से आने वाले लोग JLN स्टेडियम या जंगपुरा मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं. यहां से स्टेडियम के गेट नंबर 13, 14 और 17 तक पैदल पहुंचा जा सकता है.

- येलो लाइन से आने वाले लोग INA मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं. यहां से गेट नंबर 3, 6 और 8 तक पहुंचने के लिए कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट तक कैब या ऑटो ले सकते हैं.

कैब और ऑटो के लिए तय किए गए तीन पॉइंट

कैब, ऑटो और अन्य गाड़ियों के लिए तीन पिकअप और ड्रॉप पॉइंट बनाए गए हैं. इनमें आर्च बिशप मार्ग, लाल मस्जिद-प्रगति विहार और कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट शामिल हैं.

- arch बिशप मार्ग से स्टेडियम के गेट नंबर 13, 14 और 17 तक पहुंचा जा सकेगा.

- लाल मस्जिद-प्रगति विहार से गेट नंबर 13, 14 और 17 तक पहुंचा जा सकेगा.

- कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट से गेट नंबर 3, 6 और 8 तक पहुंचा जा सकेगा.

अलग-अलग इलाकों से आने वालों के लिए सुझाए रास्ते

ट्रैफिक पुलिस ने अलग-अलग दिशाओं से आने वाले लोगों के लिए भी रास्ते तय किए हैं. उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण दिल्ली से आने वाले लोग अरबिंदो मार्ग से लोधी रोड पहुंचकर arch बिशप मार्ग पर ड्रॉप हो सकते हैं. दक्षिण, पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिल्ली से आने वाले लोग लाला लाजपत राय मार्ग से लाल मस्जिद-प्रगति विहार पहुंच सकते हैं. वहीं, नई दिल्ली, सेंट्रल, उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली से आने वाले लोगों को आर्च बिशप मार्ग से लोधी रोड से पहले ड्रॉप होने की सलाह दी गई है.

इमरजेंसी वाहनों को मिलेगी प्राथमिकता

ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि एंबुलेंस और मेडिकल इमरजेंसी वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनके लिए रास्ता खुला रखा जाएगा. लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, सड़क पर गाड़ी पार्क नहीं करने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देश मानने की अपील की गई है. किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने को कहा गया है. लोग ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन 1095 और इमरजेंसी के लिए 112 पर संपर्क कर सकते हैं.

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