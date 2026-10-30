दिल्ली में दिवाली से पहले निपटा लें ये काम, बढ़ते AQI के बीच इन चीजों पर लगेगी रोक

दिवाली के मौके पर बड़े पैमाने पर खरीदारी के साथ लोग अपने घरों में रेनोवेशन और रंग-पेंट का काम करवाते हैं. इस कारण धूल-प्रदूषण भी बहुत होता है. इस बार दिवाली ऐसे समय में पड़ रही है जब दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने की कवायद शुरू हो गई है.

दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी जिसमें अभी थोड़ा समय बाकी है लेकिन त्योहार की तैयारियों के लिए दिल्ली और एनसीआर के लोगों के पास 31 अक्टूबर तक का ही समय है. 1 नवंबर से राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कई पाबंदियां लागू होंगी.

पाबंदियों के चलते घरों में मरम्मत और निर्माण कार्य कराने वालों से लेकर अपनी गाड़ी से बाजार जाने वाले खरीदारों तक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड कुछ पुरानी गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी.

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घर की रंगाई-पुताई और मरम्मत में न करें देरी

दिवाली से पहले घर को नया रूप देने के लिए रंगाई-पुताई, तोड़फोड़ और मरम्मत का काम करा रहे हैं है, तो इसे 31 अक्टूबर तक पूरा करने की तैयारी कर लें. दिल्ली में 1 नवंबर से धूल उड़ाने वाले तोड़फोड़ के काम और खुले में होने वाले निर्माण कार्यों पर रोक लागू होगी.

इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो त्योहार से पहले अपने घर की मरम्मत या निर्माण से जुड़े दूसरे काम करवाने की सोच रहे हैं. ऐसे में काम शुरू करने से पहले लागू नियमों की जानकारी लेना जरूरी होगा. हालांकि, नियमों के तहत छूट पाने वाली जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राहत मिल सकती है.

दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड कुछ गाड़ियों की एंट्री पर रोक

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों को लेकर भी पाबंदी लागू होगी. राजधानी के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-6 से नीचे की श्रेणी की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश और परिचालन पर रोक रहेगी. यह व्यवस्था 31 जनवरी तक लागू रहेगी.

इस फैसले का असर एनसीआर से रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले लोगों पर पड़ सकता है. खासकर वे वाहन चालक, जो प्रतिबंधित श्रेणी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी यात्रा के लिए दूसरे विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं.

बाजार में खरीदारी के लिए अब ज्यादा देना होगा पार्किंग शुल्क

वहीं, दिवाली की खरीदारी के लिए दिल्ली के बाजारों का रुख करने वालों को इस बार पार्किंग पर भी अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा. 1 नवंबर से राजधानी के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना हो जाएगा. यानी अपनी गाड़ी से खरीदारी करने जाने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.

दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए एनसीआर से आने वाले लोगों को भी बढ़े हुए पार्किंग शुल्क का सामना करना होगा. हालांकि, दिल्ली मेट्रो के पार्किंग स्थलों पर यह बढ़ोतरी लागू नहीं होगी.

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