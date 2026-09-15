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दिल्ली: रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, आशा वर्कर्स का इंसेंटिव किया डबल
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आशा वर्कर्स के हितों में मंगलवार (15 सितंबर) को बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं का इंसेंटिव दोगुना करने का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद आशा वर्कर्स को हर महीने 3000 की जगह 6000 रुपये मिलेंगे.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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