राहुल ने रद्दी नहीं की रैली, व्यापारी पहुंचे सोनिया गांधी के पास, कहा- 'आप अंतिम उम्मीद'

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. राहुल गांधी ने रविवार, 1 नवंबर को कांग्रेस की महारैली में शामिल होने के लिए सभी देशवासियों को आमंत्रित किया है. इस रैली में 10 लाख लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने की संभावना है. इस बीच दिल्ली के व्यापारियों ने नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि त्योहारों के बीच कांग्रेस की इस रैली से कारोबार को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होगा. ऐसे में व्यापारी मंडल लगातार राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि या तो रैली रद्द कर दें या फिर लोकेशन बदल लें. राहुल ने इसके जवाब में स्पष्ट रूप से कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी देशवासियों को आगे आना चाहिए.

रायबरेली सांसद को तीन पत्र लिखे जाने के बाद भी जब व्यापारियों की बात नहीं बनी तो अब उन्होंने राहुल गांधी की मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है. इस पत्र में व्यापारियों ने दावा किया है कि इलाके में 15-20 हजार गाड़ियों की पार्किंग नहीं है. यहां चक्काजाम जैसा लॉकडाउन लग सकता है. व्यापारियों ने पत्र में यह भी लिखा है कि राहुल गांधी को तीन बार पत्र लिखकर निवेदन कर लिया, अब सोनिया गांधी ही उनकी अंतिम उम्मीद हैं.

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कांग्रेस की रैली से व्यापारियों में दहशत?

दरअसल, 1 नवंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की प्रस्तावित 10 लाख लोगों की महारैली को लेकर दिल्ली के व्यापारियों में दहशत का माहौल है. दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मांग की है कि इस रैली को दिवाली (10-11 नवंबर के बाद) आयोजित किया जाए.

'रैली का विरोध नहीं कर रहे व्यापारी'

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, "हम रैली का विरोध नहीं कर रहे, हम दिवाली के पीक सीजन में अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं. 6 नवंबर को धनतेरस है और 8 नवंबर को दिवाली है. 1 नवंबर उसकी तैयारी का सबसे पीक दिन है. अगर 1 नवंबर को 10 लाख लोग और 15 - 20 हजार वाहन मध्य दिल्ली में आए तो 20 ऐतिहासिक बाजारों में रोजाना होने वाला 10-12 हजार करोड़ का कारोबार ठप हो जाएगा."

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सोनिया गांधी से दो मांगें

पहली मांग: कांग्रेस की महारैली को 10-11 नवंबर के बाद आयोजित किया जाए ताकि धनतेरस और दीपावली पर कारोबार में कोई भी विघ्न ना पड़े.

दूसरी मांग: अगर रैली करनी ही है तो रामलीला मैदान से हटाकर बुराड़ी मैदान में की जाए जहां 15,000 गाड़ियों की पार्किंग की जगह हो.

व्यापारियों ने गिनाए चार बड़े संकट

CTI ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में 4 बड़े संकट गिनाए हैं:

संकट 1: रामलीला मैदान में पार्किंग का अभाव

व्यापारियों का सवाल है कि रामलीला मैदान में 15-20 हजार वाहन कहां खड़े होंगे? रामलीला मैदान में 200 बड़ी बसों की भी पार्किंग नहीं है. 10 लाख लोगों को लाने के लिए 15-20 हजार बसें, कारें, टंपो आदि की जरूरत पड़ेगी. इससे सेंट्रल और पुरानी दिल्ली में चक्का जाम और लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं.

संकट 2: 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान

व्यापारियों का कहना है कि प्रस्तावित रैली स्थल के पांच किलोमीटर के दायरे में 20 ऐतिहासिक होलसेल और रिटेल बाजार हैं, जहां रोजाना 10-12 हजार करोड़ का कारोबार होता है. ये बाजार 300 साल पुराने हैं और पूरे भारत को माल सप्लाई करते हैं. इनमें चांदनी चौक, सदर बाजार, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, जनपथ, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, कश्मीरी गेट, नया बाजार, लाजपत राय मार्केट, चावड़ी बाजार, किनारी बाजार, दरीबा कलां, बल्लीमारान, फतेहपुरी, तिलक बाजार, करोल बाग, जामा मस्जिद, नबी करीम, गफ्फार मार्केट, अजमेरी गेट-पहाड़गंज, दरियागंज शामिल हैं. 56 इंडस्ट्रियल एरिया से 5000 ट्रक-टेम्पो माल लाते हैं और यहां से 3000 ट्रक रोजाना माल लेकर जाते हैं.

संकट 3: 31 अक्टूबर से ही असर पड़ना शुरू

31 अक्टूबर दोपहर से ही बसें और गाड़ियां दिल्ली बॉर्डर, सिंघु, टिकरी, गाजीपुर, बदरपुर पर आना शुरू हो सकती हैं. शाम से ही बहादुर शाह जफर मार्ग, JLN मार्ग पर बैरिकेडिंग लग सकती है. ट्रांसपोर्टर 31 अक्टूबर से ही गाड़ी भेजने से मना कर रहे हैं. तो असर 1 नवंबर नहीं, 31 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा.

संकट 4: 10 अक्टूबर का दिया उदाहरण

10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर सिर्फ 5000 से 7000 लोग आए थे तो 8 घंटे तक सेंट्रल दिल्ली जाम रही थी. अब 10 लाख लोग आ रहे हैं. ऐसे में हालात क्या होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है.

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