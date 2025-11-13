डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने

दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में अब बड़े खुलासे हो रहे हैं. ब्लास्ट से एक दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद से जिस संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया था, उसके सामान से नए राज खुले हैं. मुजम्मिल के कमरे से मिली डायरी और नोटबुक से खुलासा हुआ है कि यह टेरर मॉड्यूल काफी लंबे समय से आतंक की साजिश रच रहा था.

इतना ही नहीं, एक सोची समझी सजिश की तहत भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी. सुरक्षा एजेंसी के हाथ डॉ. मुजम्मिल की जो डायरी लगी है, उससे अब दिल्ली धमाका के कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है.

उमर नबी और मुजम्मिल के कमरों से क्या मिला?

जांच एजेंसी को डॉक्टर उमर के रूम नंबर-4 और डॉ. मुजम्मिल के रूम नंबर-13, दोनों जगहों से डायरी मिली है. इसके अलावा, पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था. ये अलफलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है.

जम्मू और फरीदाबाद के 25 लोगों के नाम शामिल

मिली डायरी और नोटबुक में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है. डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र है, जो ये संकेत देता है कि उस बीच कुछ प्लान था. सूत्रों ने बताया कि डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं, जो ज्यादातर जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद के हैं. अब ये पुलिस की जांच के दायरे में हैं.