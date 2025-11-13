दिल्ली समेत 4 शहरों में सीरियल ब्लास्ट का था प्लान! जुटा लिए थे IED, जांच में बड़ा खुलासा

दिल्ली में लाल किला के पास हुए आतंकी हमले की जांच में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में जांच एजेंसियों को एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है. आतंकियों का प्लान केवल दिल्ली को ही नहीं, बल्कि चार शहरों को दहलाने का था. करीब 8 संदिग्ध आतंकी चार शहरों में एक साथ सीरियल ब्लास्ट करने की योजना बना चुके थे.

सूत्रों की मानें तो इन 8 संदिग्धों ने चार अलग-अलग शहरों में जाकर हमला करने की योजना बनाई थी. इसके लिए चार ग्रुप तैयार कर लिए गए थे. हर ग्रुप में दो-दो सदस्य शामिल थे. हर ग्रुप के पास कई आईईडी (Improvised Explosive Devices) रखे जाने थे.

संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क की जांच

प्लानिंग के मुताबिक, सभी टीमें एक साथ चार शहरों में धमाके करने वाली थीं. सुरक्षा एजेंसियां अब इन संदिग्धों की गतिविधियों और नेटवर्क की जांच में जुटी हैं.

लाल किले से कई दूर तक मिले मानव अंग

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ ब्लास्ट इतना वीभत्स था कि देखने वालों की रूह कांप गई थी. ब्लास्ट के तीन दिन बाद, 13 नवंबर को भी लाल किले से कुछ दूरी पर मानव अंग मिले. लाजपत राय मार्केट में बॉडी पार्ट पाए गए हैं. लाल किले के बगल में तीन मंजिला जैन मंदिर है. मंदिर की इमारत को पार करते हुए यह बॉडी पार्ट लाजपत राय मार्केट में गिरे मिले हैं.

इन बॉडी पार्ट्स को रिकवर कर डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, ताकि अज्ञात मृतकों की पहचान कर उनके शव परिजनों तक पहुंचाए जा सकें.

संदिग्ध आतंकी उमर को लेकर बड़ा खुलासा

सूत्रों के मुताबिक, i20 कार चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था. DNA रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई है. जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर की मां के DNA सैंपल्स को i20 कार से मिली हड्डियों और दांतों के साथ टेस्ट करवाया था, जो मैच हो गए हैं.