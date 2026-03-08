हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के दो नए मेट्रो कॉरिडोर में ट्रेन सेवाएं की शुरू, यात्रियों को DMRC दे रहा ये सुविधाएं

दिल्ली के दो नए मेट्रो कॉरिडोर में ट्रेन सेवाएं की शुरू, यात्रियों को DMRC दे रहा ये सुविधाएं

Delhi Metro News: दिल्ली मेट्रो के दो नये कॉरिडोर में मजलिस पार्क और मौजपुर बाबरपुर के बीच पिंक लाइन का 12.3 किमी और दीपाली चौक को मजलिस पार्क से जोड़ने वाली मैजेंटा लाइन का 9.9 किमी खंड शामिल है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 08 Mar 2026 08:30 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार (8 मार्च) को दिल्ली मेट्रो के तहत दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया. इसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने रविवार दोपहर तीन बजे दोनों गलियारों में ट्रेन सेवाएं शुरू कर दीं. ये सेवाएं मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर और दीपाली चौक-मजलिस पार्क खंडों पर शुरू की गई हैं.

इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में संपर्क सुधारने के उद्देश्य से तीन अतिरिक्त मेट्रो लाइन की आधारशिला रखी. इन दो नये गलियारा में मजलिस पार्क और मौजपुर बाबरपुर के बीच पिंक लाइन का 12.3 किमी लंबा खंड तथा दीपाली चौक को मजलिस पार्क से जोड़ने वाली मैजेंटा लाइन का 9.9 किमी लंबा खंड शामिल है. 

दिल्ली के किन-किन इलाके के लोगों को फायदा?

डीएमआरसी के अनुसार, इन गलियारा से बुराड़ी, जगतपुर-वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा और मजलिस पार्क सहित कई क्षेत्रों के निवासियों को लाभ होने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो परियोजना के फेज V-ए के तहत तीन नये गलियारा की भी आधारशिला रखी. इन लाइनों की कुल लंबाई 16.1 किमी है.

नोएडा, दक्षिण दिल्ली और एयरपोर्ट के बीच होगा बेहतर संपर्क

प्रस्तावित मार्गों में आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से इंदिरा गांधी हवाई अड्डा टर्मिनल-1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज शामिल हैं. ये नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डा जैसे प्रमुख स्थानों के बीच बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करेंगे. मेट्रो नेटवर्क के लगातार विस्तार से दिल्ली और पूरे एनसीआर के लोगों को फायदा पहुंच रहा है और लोगों की यात्रा आसान हो रही है.

और पढ़ें
Published at : 08 Mar 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
DMRC PM Modi DMRC  DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के दो नए मेट्रो कॉरिडोर में ट्रेन सेवाएं की शुरू, यात्रियों को DMRC दे रहा ये सुविधाएं
दिल्ली के दो नए मेट्रो कॉरिडोर में ट्रेन सेवाएं की शुरू, यात्रियों को DMRC दे रहा ये सुविधाएं
दिल्ली NCR
Delhi News: एक हजार करोड़ के कर्ज पर घिरी दिल्ली सरकार, बीजेपी ने आप को याद दिलाए पुराने आंकड़े
एक हजार करोड़ के कर्ज पर घिरी दिल्ली सरकार, बीजेपी ने आप को याद दिलाए पुराने आंकड़े
दिल्ली NCR
दिल्ली: उत्तम नगर हत्या मामले में आरोपी का घर टूटना शुरू, बुलडोजर लेकर पहुंचे MCD के अधिकारी
दिल्ली: उत्तम नगर हत्या मामले में आरोपी का घर टूटना शुरू, बुलडोजर लेकर पहुंचे MCD के अधिकारी
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्लीवासियों को मिलेगी आज बड़ी सौगात, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे तीन नए कॉरिडोर का शिलान्यास
दिल्लीवासियों को मिलेगी आज बड़ी सौगात, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे तीन नए कॉरिडोर का शिलान्यास
Advertisement

वीडियोज

Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Pati Brahmachari:😕Suraj के आँसू, Isha की कड़वाहट! क्या अधूरा रह जाएगा यह प्यार? #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से जंग के पक्ष में नहीं थे जेडी वेंस और मार्को रुबियो, डोनाल्ड ट्रंप को किया था अलर्ट, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
ईरान से जंग के पक्ष में नहीं थे वेंस और रुबियो, ट्रंप को किया था अलर्ट, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय ओपनरों ने रचा इतिहास, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा; बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय ओपनरों ने रचा इतिहास, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा
विश्व
Iran Supreme Leader: कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी? जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम पर बनी सहमति
कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी? जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम पर बनी सहमति
बॉलीवुड
जूनियर एनटीआर को देखने बैंगलुरु के अस्पताल में उमड़ी भीड़, तोड़ा एस्किलेटर, वीडियो हो रहा वायरल
जूनियर एनटीआर को देखने बैंगलुरु के अस्पताल में उमड़ी भीड़, तोड़ा एस्किलेटर, वीडियो हो रहा वायरल
विश्व
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
ऑटो
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
यूटिलिटी
आधार कार्ड बनवाते समय रखें खास ध्यान, सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती हैं ये दो जानकारी
आधार कार्ड बनवाते समय रखें खास ध्यान, सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती हैं ये दो जानकारी
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget