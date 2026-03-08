दिल्ली के दो नए मेट्रो कॉरिडोर में ट्रेन सेवाएं की शुरू, यात्रियों को DMRC दे रहा ये सुविधाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार (8 मार्च) को दिल्ली मेट्रो के तहत दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया. इसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने रविवार दोपहर तीन बजे दोनों गलियारों में ट्रेन सेवाएं शुरू कर दीं. ये सेवाएं मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर और दीपाली चौक-मजलिस पार्क खंडों पर शुरू की गई हैं.

इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में संपर्क सुधारने के उद्देश्य से तीन अतिरिक्त मेट्रो लाइन की आधारशिला रखी. इन दो नये गलियारा में मजलिस पार्क और मौजपुर बाबरपुर के बीच पिंक लाइन का 12.3 किमी लंबा खंड तथा दीपाली चौक को मजलिस पार्क से जोड़ने वाली मैजेंटा लाइन का 9.9 किमी लंबा खंड शामिल है.

दिल्ली की लाइफलाइन है मेट्रो, जो राजधानी के नागरिकों को तेज, सुरक्षित, सुगम और प्रदूषण-मुक्त यातायात की सुविधा प्रदान कर रही है। मेट्रो नेटवर्क के लगातार विस्तार से दिल्ली और पूरे एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर हुई है। अब लोगों का दैनिक सफर समयबद्ध,… pic.twitter.com/GFvn5EijnB — Manohar Lal (@mlkhattar) March 8, 2026

दिल्ली के किन-किन इलाके के लोगों को फायदा?

डीएमआरसी के अनुसार, इन गलियारा से बुराड़ी, जगतपुर-वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा और मजलिस पार्क सहित कई क्षेत्रों के निवासियों को लाभ होने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो परियोजना के फेज V-ए के तहत तीन नये गलियारा की भी आधारशिला रखी. इन लाइनों की कुल लंबाई 16.1 किमी है.

नोएडा, दक्षिण दिल्ली और एयरपोर्ट के बीच होगा बेहतर संपर्क

प्रस्तावित मार्गों में आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से इंदिरा गांधी हवाई अड्डा टर्मिनल-1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज शामिल हैं. ये नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डा जैसे प्रमुख स्थानों के बीच बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करेंगे. मेट्रो नेटवर्क के लगातार विस्तार से दिल्ली और पूरे एनसीआर के लोगों को फायदा पहुंच रहा है और लोगों की यात्रा आसान हो रही है.