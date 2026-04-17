एक्सप्लोरर
संसद में बिल गिरने के बाद अरविंद केजरीवाल बोले, 'मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू'
लोकसभा में महिला आरक्षण पास नहीं हो पाया. सरकार को दो तिहाई बहुमत नहीं मिला. महिला आरक्षण के साथ ही परिसीमन बिल भी पास नहीं हो सका. इस पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के अहंकार की हार हुई है. उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
संसद में बिल गिरने के बाद अरविंद केजरीवाल बोले, 'मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू'
दिल्ली NCR
दिल्ली की पूर्व CM आतिशी के पिता का निधन, अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया ने जताया शोक
दिल्ली NCR
दिल्ली में मौसम ने दी राहत, कई इलाकों में बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: सरकार के ओवरलोडिंग पर नए टोल नियमों से विवाद, ट्रांसपोर्ट संगठनों ने उठाए सवाल
Advertisement
दिल्ली NCR
6 Photos
'नारी शक्ति वंदन' के समर्थन में DU पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, छात्राओं संग पी चाय, देखें तस्वीरें
दिल्ली NCR
11 Photos
दिल्ली: ईद-उल-फितर के जश्न में रंगी राजधानी, जामा मस्जिद से आईं ईद की खूबसूरत तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL