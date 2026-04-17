दिल्ली की पूर्व CM आतिशी के पिता का निधन, अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया ने जताया शोक

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिता विजय सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया. आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पूर्व डीप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि वे इस मुश्किल घड़ी में आतिशी के परिवार के साथ हैं.

मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा, "दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिता विजय सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित कर दिया और शिक्षा व मूल्यों पर आधारित जीवन जिया."

उन्होंने आगे लिखा, "इस कठिन समय में, मेरी गहरी संवेदनाएं आतिशी और उनके परिवार के साथ हैं. ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें."