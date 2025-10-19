हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'पानी पीकर दिखाओ, तभी मानेंगे साफ है', यमुना सफाई पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का BJP को चैलेंज

'पानी पीकर दिखाओ, तभी मानेंगे साफ है', यमुना सफाई पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का BJP को चैलेंज

Delhi News: दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना सफाई पर आप और बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोप जारी है. आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर यमुना सफाई के नाम पर दिखावा करने का आरोप लगाया.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 08:10 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्वांचलियों की आस्था का छठ महापर्व का समय जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर सियासी जंग तेज होती जा रही है. आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार यमुना की सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है. केमिकल छिड़काव से झाग तो कम किया जा सकता है, लेकिन प्रदूषण नहीं मिटाया जा सकता.

सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें यकीन है कि यमुना साफ हो चुकी है, तो वे कालिंदी कुंज का एक लीटर पानी पीकर दिखाएं. भारद्वाज ने कहा, केमिकल के छिड़काव से पानी के झाग कम होते हैं, प्रदूषण नहीं. थोड़ा पढ़-लिख लें, डिफोमिंग एजेंट झाग घटाता है, गंदगी नहीं मिटाता.

'बीजेपी सरकार ने यमुना को लेकर कुछ नहीं किया'

"आप" नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने अब तक यमुना की सफाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ बयानबाजी कर रही है. यमुना के प्रदूषण को लेकर ना तो हरियाणा से किसी तरह का समझौता किया गया है और ना ही नजफगढ़ नाले को बंद करने की कोशिश हुई. भारद्वाज बोले, जब तक नजफगढ़ का गंदा पानी यमुना में गिरेगा, तब तक झाग बनना तय है.

'केजरीवाल सरकार ने जो किया वही अब कर रही बीजेपी'

सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि आज वही डिफोमिंग एजेंट छिड़का जा रहा है, जिसे कभी बीजेपी जहर बताती थी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब केजरीवाल सरकार यही केमिकल इस्तेमाल करती थी, तो बीजेपी कहती थी लोग मर जाएंगे. अब वही केमिकल जल बोर्ड छिड़क रहा है और कह रहा है कि यमुना साफ हो गई. बीजेपी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा झूठ मत बोलिए, सच कहिए और स्वीकारिये के आप वही कर रहे हैं जो केजरीवाल सरकार करती थी.

झूठ बोलने से नहीं बदलेगी हकीकत

AAP नेता ने कहा कि सच्चाई से मुंह मोड़ने से हालात नहीं बदलेंगे. उन्होंने कहा, अगर सीएम रेखा गुप्ता को लगता है कि यमुना साफ हो गई है, तो वे और मंत्री प्रवेश वर्मा उनके साथ चल कर यमुना का पानी पियें. अगर वो ऐसा करते हैं, तो वे मान लेंगे कि यमुना प्रदूषण मुक्त है.

Published at : 19 Oct 2025 08:10 PM (IST)
