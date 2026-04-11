दिल्ली के वेलकम में मजार के पास मिला 21 वर्षीय युवक का शव, हत्या के आरोप में तीन गिरफ्तार

दिल्ली के वेलकम इलाके में गुरुवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब झील पार्क स्थित एक मजार के पास एक युवक का शव मिलने की सनसनीखेज घटना सामने आई. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो मामला हत्या का निकला.

इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. हालांकि, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चंद घंटों में ही इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया और तीन संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

मजार के पास पड़ा था 21 वर्षीय युवक का शव

पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 6:45 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि झील पार्क के पास एक शव पड़ा हुआ है. सूचना पाते ही पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची. मृतक की पहचान मोहम्मद शमीम (21 वर्ष) के रूप में हुई, जो वेलकम के लकड़ी मार्केट इलाके का ही रहने वाला था.

फोरेंसिक टीम ने जुटाए अहम सबूत, स्पेशल टीम गठित

घटना की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जहां से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी (GTB) अस्पताल भिजवा दिया गया.

मामले का जल्द खुलासा करने के लिए एसीपी भजनपुरा सहदेव कुमार राणा की देखरेख और एसएचओ रूपेश खत्री के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम में इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, एसआई धीरेंद्र, एएसआई रामबीर, एचसी हरेंद्र, कुलदीप, ललित, संदीप और कांस्टेबल विनोद एवं गौरव शामिल थे. टीम ने मुखबिरों और अलग-अलग स्रोतों से जानकारी जुटाकर तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया.

पूछताछ में खुला राज

पुलिस की कड़ी पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उन्होंने हत्या की चौंकाने वाली वजह बताई. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मृतक शमीम उर्फ सुई उन्हें अक्सर परेशान करता था और बात-बात पर धमकाता था. उसकी रोज-रोज की धमकियों से तंग आकर उन्होंने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए.

फिलहाल, पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है.