दिल्ली में मौसम ने दी राहत, कई इलाकों में बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
Delhi Weather: मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कई शहरों में गरज के साथ हल्की बारिश और आंधी दर्ज की गई. विशेषज्ञों का कहना है कि इसी मौसमी गतिविधि का असर दिल्ली के मौसम पर भी पड़ रहा है.
देश की राजधानी दिल्ली का मौसम करवट ले रहा है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए राजधानी में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के मुताबिक दिन में बाद में शहर के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. आईएमडी ने बताया कि शहर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे अधिक है, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.
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'पाकिस्तान के ऊपर बना साइक्लोन सर्कुलेशन'
मौसम वैज्ञानिकों ने मौजूदा परिस्थितियों की व्याख्या करते हुए कहा कि बादल छाए रहने का कारण राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऊपर बना साइक्लोन सर्कुलेशन है. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों से धूल के कण दिल्ली-एनसीआर की ओर आ रहे हैं, जिसके चलते हवा में धूल की परत और वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है.
#WATCH | Delhi | Rain lashes parts of the national capital this evening— ANI (@ANI) April 17, 2026
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'दिल्ली के मौसम पर पड़ेगा असर'
मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जैसे इलाकों में गुरुवार को गरज के साथ हल्की बारिश और आंधी चलने की गतिविधियां दर्ज की गई थीं. विशेषज्ञों का कहना है कि इसी मौसमी गतिविधि का असर दिल्ली के मौसम पर भी पड़ रहा है.
दिल्ली एनसीआर में 42 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान
वहीं राजधानी में मौसम को लेकर स्काईमेट के महेश पलावत ने कहा कि अगले दो से तीन दिनों में दिल्ली-एनसीआर और उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में और वृद्धि होने की आशंका है, जो संभवतः 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और कुछ क्षेत्रों में उष्ण लहर की स्थिति उत्पन्न कर सकता है.
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Source: IOCL