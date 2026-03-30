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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमार्च में दिल्ली की बारिश का चौंकाने वाला अंदाज, मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट, कैसा रहेगा तापमान?

मार्च में दिल्ली की बारिश का चौंकाने वाला अंदाज, मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट, कैसा रहेगा तापमान?

Delhi News In Hindi: दिल्ली में मार्च महीने में कई सालों बाद बारिश के आसार दिखे, लेकिन तापमान में खास गिरावट नहीं आई. मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है और हल्की बारिश के संकेत दिए हैं.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 30 Mar 2026 06:39 AM (IST)
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मार्च महीना खत्म होने तक राजधानी दिल्ली का मौसम ने कई रंग दिखा दिए. कई सालों बाद मार्च के महीने में इतनी बारिश के आसार देखने को मिले, लेकिन हकीकत इससे अलग नजर आई. 15 मार्च के बाद मौसम ने अचानक करवट ली और बादल-बारिश का दौर शुरू हुआ. इसके बावजूद तापमान में कुछ खास गिरावट नहीं आई. तापमान में गिरावट न होने के कारण दिन गर्म बने रहे, जबकि रातों में हल्की राहत महसूस हुई.

पूर्वानुमान जारी, लेकिन जमीन पर सूखा असर

भारत मौसम विज्ञान विभाग और मौसम वैज्ञानिक लगातार दिल्ली-एनसीआर में बारिश का पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दिन सूखे ही बीत रहे हैं. 29 मार्च को भी झमाझम बारिश की संभावना जताई गई थी, मगर दिनभर तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान किया. बीते 24 घंटे में 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, लेकिन 29 मार्च को इनकी गति भी कम हो गई. वहीं मौसम विभाग की मानें तो  एक बार फिर 30 मार्च को आंधी बारिश और तापमान में कमी आ सकती है.

बूंदाबांदी बेअसर, तापमान रिकॉर्ड पर

29 मार्च की देर शाम और रात में हल्की बूंदाबांदी और आंधी जरूर आई, लेकिन इसका असर सीमित ही रहा. आंकड़ों के अनुसार मार्च में सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज हुई, फिर भी गर्मी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. औसत अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है.

येलो अलर्ट के बीच आज फिर बारिश के आसार

मौसम विभाग ने 30 मार्च के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है और दिनभर बादल छाए रहने की संभावना जताई है. रात में आंधी, बिजली और हल्की बारिश के आसार हैं, साथ ही 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं दिल्ली का एक्यूआई 198 यानी मध्यम श्रेणी में बना हुआ है और फिलहाल इसमें बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.

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About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
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Published at : 30 Mar 2026 06:39 AM (IST)
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