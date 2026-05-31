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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: फर्जी चेक से की थी 5.20 करोड़ की ठगी, 6 साल बाद फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

Delhi News: फर्जी चेक से की थी 5.20 करोड़ की ठगी, 6 साल बाद फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

Delhi News In Hindi: दिल्ली पुलिस की EOW ने 6 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने 2019 में अमिटी यूनिवर्सिटी के खाते से फर्जी चेक के जरिए 5.20 करोड़ रुपये की ठगी की थी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 31 May 2026 01:43 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने फर्जी चेक के जरिए अमिटी यूनिवर्सिटी के खाते से 5.20 करोड़ रुपये की बड़ी ठगी करने वाले आरोपी को 6 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के 58 वर्षीय सुदामा नरवारे के रूप में हुई है, जिसे अदालत पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी थी.

2019 में यूनिवर्सिटी के खाते से उड़ाए थे करोड़ों रुपये

मामला साल 2019 का है. आरोपी ने अमिटी यूनिवर्सिटी के नाम से जारी तीन फर्जी चेक बैंक में जमा किए. इनमें से दो चेक क्लियर हो गए और कुल 5.20 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए गए. तीसरे चेक को समय रहते रोक लिया गया. जांच में पता चला कि 2.50 करोड़ रुपये गुजरात के वडोदरा स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के खाते में और 2.70 करोड़ रुपये बैतूल स्थित “मां ताप्ती मानव सेवा संस्थान” नामक एनजीओ के खाते में जमा किए गए थे. बाद में इस रकम को शेल कंपनियों और अन्य खातों में भेज दिया गया.

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एनजीओ का सचिव था आरोपी, टेक्निकल सर्विलांस से पकड़ा

सुदामा नरवारे उक्त एनजीओ का सचिव और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था. पुलिस के अनुसार उसने एनजीओ खाते में आए 2.70 करोड़ रुपये में से करीब 2.08 करोड़ रुपये अन्य आरोपियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए. दिल्ली पुलिस की EOW टीम ने आरोपी की लंबे समय से तलाश की थी. कई छापेमारी के बाद आखिरकार टेक्निकल सर्विलांस और स्पेशल ऑपरेशन के जरिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

इस मामले में पहले ही तीन अन्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को बैंकिंग प्रक्रियाओं की अच्छी जानकारी थी, जिसका उसने ठगी के नेटवर्क में फायदा उठाया. मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.

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Published at : 31 May 2026 01:39 PM (IST)
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