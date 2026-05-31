Delhi News: महरौली बिल्डिंग हादसे में एक्शन, मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

दिल्ली में शनिवार रात हुए महरौली बिल्डिंग हादसे में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए बिल्डिंग मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है. साथ ही आरोपी बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही है. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया. राहव एवं बचाव कार्य शनिवार देर रात का जारी रहा.

रात भर राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी रहा और अब भी मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका के मद्देनजर एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां मौके पर तैनात हैं. हादसे के बाद मौके पर काफी देर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

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सीएम ने राहत एवं बचाव की समीक्षा की

दिल्ली सीएमओ के सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सैदुलाजाब में घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की. बचाव दल कल रात से ही लगातार इन कार्यों में जुटे हुए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई की गई है और महरौली पुलिस थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. दक्षिण जिले के जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जा रहे हैं.

जर्जर इमारतों पर एक्शन लेने के निर्देश

आगे बताया गया कि इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को आसपास की जर्जर और खतरनाक इमारतों का निरीक्षण करने तथा जहां भी आवश्यक हो, वहां कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने सभी अनाधिकृत इमारतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं और यह निर्देश दिया है कि संबंधित विभागों के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.

मृतक व घायलों की शिनाख्त

अधिकारियों के अनुसार, मृतक की पहचान रवि (26) के रूप में हुई है. उन्हें अस्पताल ले जाने पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल लोगों में साइका खान (27), आदित्य शर्मा (24), तरुण कुमार (26), अनुज दीक्षित (25), नीलम यादव (25), क्षितिज प्रताप (25), आस्था (25) और विशाल (24) शामिल हैं. सभी का इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है.

शनिवार शाम हुआ हादसा

यह हादसा सैदुलाजब इलाके में हुआ, जब एक चार मंजिला निर्माणाधीन व्यावसायिक इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. इमारत का मलबा पास स्थित टीन शेड कैंटीन पर भी आ गिरा, जहां उस समय बच्चे मौजूद थे. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. बचाव कार्य में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दमकल विभाग और एंबुलेंस सेवाओं की टीमों को लगाया गया.

अधिकारियों के मुताबिक, अब तक मलबे से कुल नौ लोगों को निकाला गया है. इनमें दो लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया, जबकि सात लोगों को एनडीआरएफ और डीडीएमए की मदद से बाहर निकाला गया. इनमें से एक की मौत हो चुकी है.

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