दिल्ली में पानी की सप्लाई पर सीएम रेखा गुप्ता सख्त, अधिकारियों के साथ की बड़ी समीक्षा बैठक

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (31 मई) को जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर एक उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में जल मंत्री परवेश वर्मा, दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान राजधानी में पेयजल आपूर्ति की स्थिति, जल वितरण व्यवस्था और नागरिकों को निर्बाध पानी उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में किसी भी क्षेत्र में जल संकट न होने पाए और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए. बैठक में जल प्रबंधन को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया.

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