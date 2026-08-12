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असम से केरल तक बाढ़ से हाहाकार! यूपी-बिहार समेत कहां-कैसा मौसम

Weather Update: दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है. इस बीच IMD ने तेज हवाओं और आंधी को लेकर भी चेतावनी जारी की है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 12 Aug 2026 09:12 AM (IST)
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देश के कई हिस्सों में मानसून इस समय काफी एक्टिव है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 12 अगस्त को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में तेज बारिश हो सकती है. इस बीच केरल और असम में बाढ़ की वजह से हालात खराब है.केरल और असम दोनों राज्यों में प्रशासन और राहत एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं. कुछ जगहों पर बारिश के साथ आंधी और तेज हवाएं भी चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है.

छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में भी कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके कारण मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. इसके अलावा मानसून की एक लाइन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है.

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दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में आज भारी बारिश का अलर्ट है. बारिश के साथ आंधी आने की भी संभावना है. राजधानी में हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.दिल्ली में आज अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

उत्तर प्रदेश में बारिश और आंधी का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज तेज बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है. कानपुर, मिर्जापुर, नोएडा, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, सोनभद्र, अलीगढ़ और चंदौली में मौसम खराब रहने का अनुमान है.इन इलाकों में करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

बिहार में कई जिलों में बारिश का अलर्ट

बिहार में भी मानसून सक्रिय है. पटना के अलावा बक्सर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज और बेगूसराय समेत कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है.कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चलने का अनुमान जताया है.पटना में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

मध्य प्रदेश में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं

मध्य प्रदेश में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, कटनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खंडवा, श्योपुर और पन्ना में तेज बारिश हो सकती है.इन इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.भोपाल में अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

राजस्थान में 70 KM की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

राजस्थान में भी कई जगह बारिश और तेज हवा का दौर देखने को मिल सकता है. जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भरतपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और बारां में मौसम खराब रहने की संभावना है.कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.जयपुर में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

हिमाचल प्रदेश में बारिश और आंधी का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. कुल्लू, मनाली, मंडी, लाहौल-स्पीति, कांगड़ा, चंबा, सोलन, किन्नौर और बिलासपुर में मौसम खराब रह सकता है.कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. शिमला में मौसम साफ रहने का अनुमान है. यहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी

उत्तराखंड में देहरादून के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत और बागेश्वर में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है.कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.देहरादून में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

केरल और असम में बाढ़

केरल और असम में मानसून की भारी बारिश ने एक बार फिर जनजीवन को प्रभावित किया है. दोनों राज्यों में कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. केरल में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ गया है. पिछले दिनों राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मौतों की संख्या 21 तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई थी, जबकि 6 लोग लापता बताए गए थे. असम में भी मानसूनी बारिश ने बड़ी चुनौती खड़ी की है. राज्य में बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं. हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, पानी कई इलाकों में धीरे-धीरे घट रहा है, लेकिन राहत और पुनर्वास का काम अभी जारी है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 12 Aug 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh Weather IMD DELHI BIHAR
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