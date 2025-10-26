हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में सर्दी के साथ प्रदूषण की दोहरी मार, 400 के पार पहुंचा AQI, कई इलाकों में रेड अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली में सर्दी के साथ अब हवा में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ने लगी है, जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया है. प्रदूषण की वजह से लोगों का साँस लेना मुश्किल हो गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 08:03 AM (IST)
दिल्ली एनसीआर में अब मौसम पहले से ज्यादा सर्द होने लगा है. दिन के समय में धूप तो निकल रही है लेकिन स्मॉग की वजह से उसका ख़ास असर नहीं है. रात में अब ठीकठाक सर्दी पड़ रही है. शनिवार की रात न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. 

दिल्ली में आज भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया गया. नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत आसपास के तमाम इलाकों में रातें अब और ठंडी होने लगी हैं और लोग सुबह के समय गर्म कपड़े पहनने लगे हैं. रविवार सुबह भी कई इलाकों में धुंध और छिछला कोहरा देखने को मिला.  

सर्दी के साथ हवा में प्रदूषण में बढ़ाई दिक्कतें

दिल्ली-एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ती जा रही हैं. लोगों को अब साँस लेना मुश्किल हो गया हैं. आनंद विहार की हालत सबसे ज्यादा खराब है रविवार सुबह यहां हवा में प्रदूषण का स्तर 400 के पार चला गया जो बेहद गंभीर स्थिति की श्रेणी में आता है. यहां पर स्थिति तो दम घुटने जैसी हो गई है. 

दिन में आज अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान हैं. सोमवार से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा हैं जिसकी वजह से सोमवार 27 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश हो सकती हैं, जो 28 अक्टूबर को भी जारी रहेगी. ऐसे में छठ के त्योहार पर लोगों को परेशानी हो सकती हैं. 

दिल्ली में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई

राजधानी के लोग अब सर्दी और प्रदूषण की दोहरी मार से जूझ रहे हैं. हवा में प्रदूषण के ज़हर ने अब पैर पसारने शुरू कर दिए हैं. रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंचा गया. प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को आंखों में जलन और साँस लेने में दिक्कतें होने लगी हैं. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेप-2 लागू कर दिया है. 

रविवार सुबह आठ बजे आनंद विहार में हवा में प्रदूषण का स्तर 430, वजीरपुर 403, विवेक विहार 371, जहांगीरपुरी 370, चांदनी चौक 376, रोहिणी 362, बुराड़ी 344, नरेला 338, सोनिया विहार 330, ओखला 324, आरके पुरम, 324, लोदी रोड 290 रिकॉर्ड किया गया. 

Published at : 26 Oct 2025 08:03 AM (IST)
