हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में अब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, अगले चार दिन बारिश का अलर्ट, छठ पूजा पर बरसेंगे बदरा

UP Weather: उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर से मौसम में बदलाव आ रहा है. इस दौरान प्रदेश में अगले चार दिन बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. जिसके चलते ठंड में तेजी से इजाफा होगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 07:36 AM (IST)
उत्तर प्रदेश अब ठंड बढ़ने लगी हैं. दिन के समय में मौसम शुष्क बना हुआ हैं जबकि सुबह और रात के समय में कहीं-कहीं छिछला कोहरा और धुंध छा रही हैं. यूपी में आज 26 अक्टूबर को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं लेकिन, कल से मौसम बदल रहा है. IMD ने प्रदेश में अगले चार दिन बारिश का अनुमान जताया है, जिससे सर्दी बढ़ जाएगी. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ रविवार को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा. दिन के समय आसमान साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी. जबकि सुबह और शाम के समय में धुंध और छिछला कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है. शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीणों क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई हैं और लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है. 

छठ पूजा पर बदलेगा मौसम

27 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा हैं जो हिमालयी क्षेत्र से टकराने वाला हैं. जिसका असर उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई देगा और मौसम एकदम बदल जाएगा. छठ पर्व पर बादल छाने की संभावना है, जिससे व्रती महिलाओं को परेशानी हो सकती है. कई जगहों पर बारिश भी होगी.  

सोमवार से अगले चार दिन प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं. 27-28 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी के दक्षिणी भाग में कल कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है. वहीं पूर्वी यूपी के भी दक्षिणी हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं. 

यूपी में चार दिन बारिश का अलर्ट

29 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा जबकि पूर्वी यूपी में कहीं गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है. 30 अक्टूबर को भी  पूर्वी संभाग में बारिश होगी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. इस दौरान कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई है. 

बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी में तेजी से इजाफा होगा. मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, इसके बाद 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में अगले दो दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होगी. 

बीते 24 घंटों में बरेली और मुजफ्फरनगर प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे हैं. यहां न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. जबकि नजीबाबाद, बुलंदशहर और शाहजहांपुर में भी काफी ठंडे जिले रहे हैं, यहां न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया. 

'भोजपुरी सिनेमा बेच दिया...', खेसारी लाल यादव पर भड़के BJP सांसद रवि किशन, सुनाई खरी-खोटी

Published at : 26 Oct 2025 07:36 AM (IST)
विश्व
दिल्ली NCR
क्रिकेट
इंडिया
Embed widget