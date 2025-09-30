मानसून की विदाई के बाद से राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में गर्मी और उमस फिर से बढ़ गई है. दिल्ली में इस साल सितंबर का महीना असामान्य रूप से गर्म रहा. मौसम विभाग के अनुसार, यह 2023 के बाद पिछले 5 सालों में दूसरा सबसे गर्म सितंबर रहा.

बीते दिन यानी 29 सितंबर को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 28 सितंबर को 38.1 डिग्री तक पहुंच गया था, जो दो साल में सितंबर का सबसे गर्म दिन साबित हुआ. आगे आने वाले दिनों में भी मौसम में बड़े बदलाव के आसार न के बराबर हैं.

क्या कहते हैं मौसम विभाग के आंकड़े?

दिल्ली में सोमवार (29 सितंबर) को को न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो औसत से 4.7 डिग्री अधिक था. अधिकतम तापमान औसत से 3.4 डिग्री ज्यादा रहा. आर्द्रता का स्तर 57 से 76 प्रतिशत के बीच दर्ज हुआ.

30 सितंबर को बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है. आईएमडी ने बताया कि तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है, हालांकि उमस भरी स्थिति बनी रहेगी.

वायु गुणवत्ता और बारिश का प्रभाव

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार सोमवार शाम चार बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 120 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. इस दौरान शहर में सितंबर माह के दौरान छह दिनों तक वर्षा दर्ज हुई और कुल वर्षा 137.1 मिमी रही. बावजूद इसके, माह के उत्तरार्ध में शुष्क मौसम और उमस ने लोगों को परेशान किया.

रिकॉर्ड और अनुमान

सितंबर का औसत अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा. महीने के अंतिम सप्ताह में तापमान 38.2 डिग्री तक पहुंचा, जो छह सालों में सबसे ज्यादा था. स्काईमेट वेदर ने बताया कि मानसून की विदाई के बाद आमतौर पर नमी घटती है, लेकिन इस बार पूर्वी हवाओं के कारण दिल्ली-एनसीआर में चिपचिपा और उमस भरा मौसम बना हुआ है. आने वाले दिनों में भी हवाओं का रुख नहीं बदलेगा, जिससे राहत मिलने की संभावना कम है.