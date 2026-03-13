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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तानी रंग में रंगी सनराइजर्स हैदराबाद, अभिषेक शर्मा की वायरल फोटो ने मचाई सनसनी

पाकिस्तानी रंग में रंगी सनराइजर्स हैदराबाद, अभिषेक शर्मा की वायरल फोटो ने मचाई सनसनी

Sunrisers Leeds Abrar Ahmed: सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है. अभिषेक शर्मा की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Mar 2026 08:08 PM (IST)
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सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी आलोचकों के निशाने पर है. द हंड्रेड लीग के ऑक्शन में SRH फ्रेंचाइजी की टीम सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को 2.34 करोड़ रुपये में खरीदा था. भारतीय फैंस ने सनराइजर्स लीड्स को बुरी तरह ट्रोल किया, इसका नतीजा यह निकला कि इस टीम का X अकाउंट ही सस्पेंड हो गया.

सोशल मीडिया पर SRH टीम को पाकिस्तान का हितैषी तक बोला गया है. इसी बीच अभिषेक शर्मा की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी पहनी है, लेकिन जर्सी का रंग ऑरेंज नहीं बल्कि हरा है. चौंकाने वाली बात तो यह रही कि कुछ लोगों ने कहा कि सनराइजर्स टीम को हरे रंग की जर्सी ही पहननी चाहिए. एबीपी लाइव इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि इसे AI से बनाया गया है. 

SRH पर भड़के भारतीय फैंस

भारतीय फैंस सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह ट्रोल करने में लगे हैं, कुछ ने कहा कि इस टीम का नाम बदल कर 'सनराइजर्स पाकिस्तान' कर देना चाहिए. वहीं किसी ने कहा कि इसमें अभिषेक शर्मा का नाम नहीं घसीटा जाना चाहिए. अगर ट्रोल करना है तो टीम मालिकों को करना चाहिए. वहीं एक व्यक्ति ने लिखा कि इस हरी जर्सी को काव्या मारन को पहनाना चाहिए.

आपको बताया दें कि द हंड्रेड 2026 ऑक्शन में कुल 14 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था. उन 14 खिलाड़ियों में से केवल दो पर ही बोली लगी. अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने खरीदा, जबकि उस्मान तारिक पर बर्मिंघम फीनिक्स ने बोली लगाई थी. हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और शादाब खान जैसे नामी खिलाड़ी अनसोल्ड रहे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Mar 2026 08:08 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma SRH Abrar Ahmed SunRisers Hyderabad Sunrisers Leeds
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