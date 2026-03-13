पाकिस्तानी रंग में रंगी सनराइजर्स हैदराबाद, अभिषेक शर्मा की वायरल फोटो ने मचाई सनसनी

सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी आलोचकों के निशाने पर है. द हंड्रेड लीग के ऑक्शन में SRH फ्रेंचाइजी की टीम सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को 2.34 करोड़ रुपये में खरीदा था. भारतीय फैंस ने सनराइजर्स लीड्स को बुरी तरह ट्रोल किया, इसका नतीजा यह निकला कि इस टीम का X अकाउंट ही सस्पेंड हो गया.

सोशल मीडिया पर SRH टीम को पाकिस्तान का हितैषी तक बोला गया है. इसी बीच अभिषेक शर्मा की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी पहनी है, लेकिन जर्सी का रंग ऑरेंज नहीं बल्कि हरा है. चौंकाने वाली बात तो यह रही कि कुछ लोगों ने कहा कि सनराइजर्स टीम को हरे रंग की जर्सी ही पहननी चाहिए. एबीपी लाइव इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि इसे AI से बनाया गया है.

Concept jersey for Sunrisers Hyderabad 🟢



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SRH पर भड़के भारतीय फैंस

भारतीय फैंस सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह ट्रोल करने में लगे हैं, कुछ ने कहा कि इस टीम का नाम बदल कर 'सनराइजर्स पाकिस्तान' कर देना चाहिए. वहीं किसी ने कहा कि इसमें अभिषेक शर्मा का नाम नहीं घसीटा जाना चाहिए. अगर ट्रोल करना है तो टीम मालिकों को करना चाहिए. वहीं एक व्यक्ति ने लिखा कि इस हरी जर्सी को काव्या मारन को पहनाना चाहिए.

Why r ppl unnecessarily dragging players in this?

Drag the management and owners full support

But morphing your own players with that sh!t color is shameless behavior 🤮🤮 — Sri Prakash (@SriPrak23317921) March 13, 2026

Abhishek ki kya galti??? Rather put kavya in this jersey — abhiverma (@abhiverma017) March 13, 2026

आपको बताया दें कि द हंड्रेड 2026 ऑक्शन में कुल 14 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था. उन 14 खिलाड़ियों में से केवल दो पर ही बोली लगी. अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने खरीदा, जबकि उस्मान तारिक पर बर्मिंघम फीनिक्स ने बोली लगाई थी. हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और शादाब खान जैसे नामी खिलाड़ी अनसोल्ड रहे.

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