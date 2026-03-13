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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: 12 लाख की ड्रग्स के साथ अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने दो तस्कर किए गिरफ्तार

दिल्ली: 12 लाख की ड्रग्स के साथ अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने दो तस्कर किए गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस की टीम को सूचना मिली कि दो लोग स्कूटी पर भारी मात्रा में गांजा लेकर एनएच-24 के पास खिचड़ीपुर बस स्टैंड के इलाके में आने वाले हैं और यहां से सप्लाई करने की योजना है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 13 Mar 2026 06:40 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने एक अंतरराज्यीय ड्रग्स सप्लाई गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से 21 किलो 730 ग्राम गांजा और 46 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अवैध बाजार में कीमत करीब 12 लाख रुपये बताई जा रही है.

दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड को गुप्त सूचना मिली कि दो लोग स्कूटी पर भारी मात्रा में गांजा लेकर एनएच-24 के पास खिचड़ीपुर बस स्टैंड के इलाके में आने वाले हैं और यहां से आगे सप्लाई करने की योजना है. इस सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर जाल बिछाया, कुछ देर बाद एक स्कूटी पर दो संदिग्ध व्यक्ति वहां पहुंचे. पुलिस ने तुरंत उन्हें रोककर पूछताछ की और तलाशी ली.

दो बैगों से 21 किलो 730 ग्राम गांजा बरामद

इस तलाशी के दौरान उनके पास रखे दो बैगों से 21 किलो 730 ग्राम गांजा बरामद हुआ. इसके अलावा एक आरोपी के पास से 46 ग्राम स्मैक भी मिली. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फिरोज खान और अकबर के रूप में हुई है. दोनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं, पुलिस ने ड्रग्स की सप्लाई में इस्तेमाल की जा रही गाड़ी को भी जब्त कर लिया है.

दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ अहम खुलासा 

दिल्ली पुलिस  जांच में सामने आया है कि फिरोज खान पहले भी कई बार ड्रग्स तस्करी के मामलों में पकड़ा जा चुका है और उस पर यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है. वहीं अकबर पर दिल्ली में चोरी से जुड़े कई पुराने केस दर्ज हैं. पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कल्याणपुरी थाने में केस दर्ज कर लिया है. अब पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और उत्तर प्रदेश से जुड़े सप्लाई नेटवर्क की तलाश कर रही है.

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Published at : 13 Mar 2026 06:40 PM (IST)
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