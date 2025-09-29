दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 164 किलो प्रतिबंधित पटाखे के साथ 2 गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 164 किलो प्रतिबंधित पटाखे के साथ 2 गिरफ्तार

दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 164 किलो प्रतिबंधित पटाखे के साथ 2 गिरफ्तार

Delhi Firecrackers News: दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने पटाखे पर प्रतिबंध के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरे शहर में पुलिस को सक्रिय कर दिया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 29 Sep 2025 11:55 PM (IST)
दिवाली नजदीक आते ही पटाखा व्यापारी फिर से सक्रिय हो गए हैं, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस बेहद सख्त दिख रही है. बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शहर में कई तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने इस प्रतिबंध के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरे शहर में पुलिस को सक्रिय कर दिया है.

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

27 सितंबर को एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दिल्ली के विजय नगर में छापा मारा. मौके पर ललित कुमार गुलाटी और मुकुल वासन को गिरफ्तार किया गया. उनके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे बरामद हुए. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इसी कार्रवाई के तहत दो आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से कुल 164 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद हुए. 

गुरुग्राम से दिल्ली लाए जा रहे थे पटाखे

शुरुआती जांच में पता चला कि ये पटाखे गुरुग्राम से दिल्ली लाए जा रहे थे और महंगे दामों पर बेचे जा रहे थे. इस मामले में धारा 223(b),288 BNS एवं 9B एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि अभी आगे की जांच जारी है ताकि पूरे सप्लाई नेटवर्क का पता लगाया जा सके. 

दिल्ली पुलिस की जांच जारी 

डीसीपी पंकज कुमार ने मुतबिक सुप्रीम कोर्ट पहले ही त्योहारों के मौसम में वायु प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि पर गंभीर चिंता जता चुका है. ऐसे में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न केवल कानून की खुली अवहेलना है, बल्कि यह राजधानी की हवा को और जहरीला बना देता है. क्राइम ब्रांच ने राजधानी में अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया. 

टीम को इन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का जिम्मा दिया गया. पुलिस ने बताया कि अभी और जांच की जा रही है, ताकि अवैध पटाखों की आपूर्ति करने वाले बाकी गिरोह तक भी पहुंचा जा सके. 

Published at : 29 Sep 2025 11:55 PM (IST)
Embed widget