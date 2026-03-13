हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमानसून से पहले दिल्ली की तैयारी! CM रेखा ने नजफगढ़ ड्रेन की सफाई के लिए 'एम्फीबियस मशीनों' को दिखाई हरी झंडी

मानसून से पहले दिल्ली की तैयारी! CM रेखा ने नजफगढ़ ड्रेन की सफाई के लिए 'एम्फीबियस मशीनों' को दिखाई हरी झंडी

दिल्ली सरकार ने मानसून से पहले नजफगढ़ ड्रेन और पंखा रोड ड्रेन की सफाई शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आधुनिक उभयचर मशीनों को हरी झंडी दिखाई, जो सिल्ट, कचरा और जलकुंभी हटाकर जलभराव कम करेंगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Mar 2026 09:32 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi News: मानसून से पहले दिल्ली में सफाई को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बदूसराय ब्रिज पर अत्याधुनिक उभयचर (एम्फीबियस) एक्स्कवेटर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर नजफगढ़ ड्रेन और पंखा रोड ड्रेन की सफाई कार्य की शुरुआत की.

आधुनिक लॉन्ग-बूम और शॉर्ट-बूम मशीनों की तैनाती से सिल्ट निकालने, कचरा और जलकुंभी हटाने का कार्य तेज होगा तथा ड्रेनों की जल वहन क्षमता बढ़ेगी. इससे मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और यमुना की सफाई के बड़े लक्ष्य को भी बल मिलेगा.

कैसी है सरकार की तैयारी?

  • इन मशीनों की मदद से ड्रेनों से सिल्ट निकालने, कचरा हटाने और जलकुंभी साफ करने का काम तेज होगा, जिससे ड्रेनों की जल निकासी क्षमता बढ़ेगी और मानसून के दौरान जलभराव की समस्या कम होगी.
  • नजफगढ़ ड्रेन दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है और यह शहर के ड्रेनेज सिस्टम की लगभग 75 प्रतिशत सिल्ट को वहन करता है.
  • अनुमान है कि वर्षों में नजफगढ़ ड्रेन में 10 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक सिल्ट जमा हो चुकी है.
  • नई तैनात फ्लोटिंग मशीनें ड्रेन के बीच तक पहुंचकर सीधे जमा सिल्ट और गाद को निकाल सकती हैं, जिससे सफाई प्रक्रिया काफी तेज हो जाएगी.
  • चार नई उभयचर मशीनों को हरी झंडी दिखाई गई, जबकि एक मशीन पहले ही लाई जा चुकी थी. शेष मशीनें भी जल्द ही विभाग को सौंप दी जाएंगी.
  • इन मशीनों को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (आई एंड एफसी) विभाग द्वारा बदूसराय ब्रिज, ककरोला, द्वारका और उत्तम नगर सहित कई प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है.
  • शॉर्ट-बूम उभयचर मशीन की लागत लगभग ₹1.27 करोड़ है. इसमें लगभग 6 मीटर लंबा बूम, 0.20 घन मीटर की बकेट क्षमता, 65 एचपी इंजन और 2.25 घन मीटर का वेस्ट बिन है. यह लगभग 5 मीटर चौड़े संकरे ड्रेनों में भी काम कर सकती है.
  • •लॉन्ग-बूम उभयचर मशीन की लागत लगभग ₹3.15 करोड़ है. इसमें 15 मीटर लंबा बूम, 0.50 घन मीटर की बकेट क्षमता और 135 एचपी इंजन है. यह लगभग 9 मीटर गहराई तक काम कर सकती है और सूखी, दलदली तथा जलभराव वाली परिस्थितियों में प्रभावी रूप से कार्य करती है.
Published at : 13 Mar 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
Monsoon Rekha Gupta DELHI NEWS DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
मानसून से पहले दिल्ली की तैयारी! CM रेखा ने नजफगढ़ ड्रेन की सफाई के लिए 'एम्फीबियस मशीनों' को दिखाई हरी झंडी
मानसून से पहले दिल्ली की तैयारी! CM रेखा ने नजफगढ़ ड्रेन की सफाई के लिए 'एम्फीबियस मशीनों' को दिखाई हरी झंडी
दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस के नाम पर उगाही करने वाले सिंडिकेट का खुलासा, गैंग का सरगना जय भगवान गिरफ्तार
दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस के नाम पर उगाही करने वाले सिंडिकेट का खुलासा, गैंग का सरगना जय भगवान गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली: 12 लाख की ड्रग्स के साथ अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने दो तस्कर किए गिरफ्तार
दिल्ली: 12 लाख की ड्रग्स के साथ अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने दो तस्कर किए गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली दंगा से जुड़े मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
दिल्ली दंगा से जुड़े मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: धुरंधर 2 का पहला गाना रिलीज, डायरेक्टर आदित्य धन के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज
Bollywood news: अक्षय कुमार फिर रचेंगे होली का जादू! विद्या बालन संग नई फिल्म में धमाकेदार होली एंथम की चर्चा
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage | Breaking
Iran-Israel War Update: महायुद्ध के बीच US का यू-टर्न! रूसी तेल खरीद पर दी छूट! | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडिया के लिए खुल सकता है 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज', ईरान की ओर से मिला बड़ा संकेत, भारत को बताया दोस्त
इंडिया के लिए खुल सकता है 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज', ईरान की ओर से मिला बड़ा संकेत, भारत को बताया दोस्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हकीकत आप छिपा नहीं सकते...लोगों की शादियां रुक रही हैं', LPG संकट पर बोले अखिलेश यादव
'हकीकत आप छिपा नहीं सकते...लोगों की शादियां रुक रही हैं', LPG संकट पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
पाकिस्तानी रंग में रंगी सनराइजर्स हैदराबाद, अभिषेक शर्मा की वायरल फोटो ने मचाई सनसनी
पाकिस्तानी रंग में रंगी सनराइजर्स हैदराबाद, अभिषेक शर्मा की वायरल फोटो ने मचाई सनसनी
बॉलीवुड
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
Inside Mika Singh Farmhouse: 100 एकड़ में फैला है मीका सिंह का लग्जरी फार्महाउस, गुरुद्वारा-मंदिर से लेकर हेलीपैड तक सब मौजूद
इंडिया
'भारत दुनिया की एनर्जी का रख सकता है ध्यान, कांग्रेस फैला रही अफवाह', मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी का बड़ा बयान
'भारत दुनिया की एनर्जी का रख सकता है ध्यान, कांग्रेस फैला रही अफवाह', PM मोदी का बड़ा बयान
इंडिया
LPG Cylinder: सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
हेल्थ
Severe Aplastic Anemia: सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया छीन लेता सांसें, जानें स्टेम सेल डोनर ने कैसे बचाई लड़के की जान?
सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया छीन लेता सांसें, जानें स्टेम सेल डोनर ने कैसे बचाई लड़के की जान?
नौकरी
यूपी में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर निकली भर्ती;आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू
यूपी में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर निकली भर्ती;आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget