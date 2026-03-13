Delhi News: मानसून से पहले दिल्ली में सफाई को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बदूसराय ब्रिज पर अत्याधुनिक उभयचर (एम्फीबियस) एक्स्कवेटर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर नजफगढ़ ड्रेन और पंखा रोड ड्रेन की सफाई कार्य की शुरुआत की.

आधुनिक लॉन्ग-बूम और शॉर्ट-बूम मशीनों की तैनाती से सिल्ट निकालने, कचरा और जलकुंभी हटाने का कार्य तेज होगा तथा ड्रेनों की जल वहन क्षमता बढ़ेगी. इससे मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और यमुना की सफाई के बड़े लक्ष्य को भी बल मिलेगा.

कैसी है सरकार की तैयारी?