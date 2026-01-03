ठिठुरने पर मजबूर दिल्ली! हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी, कोहरे के बीच IMD का येलो अलर्ट जारी

दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है और बीते तीन दिनों से मौसम का मिजाज बेहद सख्त बना हुआ है. शुक्रवार को तेज ठंडी हवाओं ने हालात और मुश्किल कर दिए, जिससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में लोग दिनभर ठिठुरने को मजबूर रहे. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे सुबह और रात के समय दृश्यता प्रभावित रहने की आशंका है. हल्की धूप जरूर निकली, लेकिन उसका असर ठंड कम करने में नाकाफी रहा.

तेज हवाएं, हल्की धूप और बदला हुआ मौसम

दिल्ली एनसीआर में हवाओं की रफ्तार 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिसने ठंड के असर को और बढ़ा दिया. दिनभर चलती ठंडी हवाओं के कारण तापमान कम महसूस किया गया और खुले इलाकों में लोग लगातार कांपते नजर आए. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन ठंडी हवाओं और नमी के कारण सर्दी का असर बना हुआ है. सुबह और देर रात घने कोहरे की स्थिति से सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ सकता है.

AQI में सुधार, लेकिन प्रदूषण बना चिंता का विषय

तेज हवाओं का एक सकारात्मक असर यह रहा कि दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. राजधानी दिल्ली रेड जोन से बाहर निकलकर ऑरेंज जोन में आ गई है और यहां AQI 300 दर्ज किया गया. नोएडा का AQI 259, गाजियाबाद 269, गुरुग्राम 187 और ग्रेटर नोएडा 248 रिकॉर्ड किया गया है. तापमान की बात करें तो शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह राहत अस्थायी हो सकती है और मौसम में बदलाव के साथ प्रदूषण फिर बढ़ सकता है.

आगे कैसा रहेगा मौसम, क्या कहते हैं वैज्ञानिक?

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, फिलहाल येलो अलर्ट जारी है और आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी जा सकती है. 8 जनवरी तक तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है, लेकिन इसके बाद मौसम फिर करवट ले सकता है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कोहरे की तीव्रता में कमी आने पर दिन में कुछ घंटों के लिए धूप निकल सकती है.

वहीं पहाड़ी इलाकों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट जारी है और कुछ जिलों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है. दक्षिण भारत में बारिश बनी रहेगी, जबकि दो दिन बाद पूर्वी भारत में भी न्यूनतम तापमान गिरने के संकेत हैं.