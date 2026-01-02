दिल्ली के रोहिणी इलाके में 25 राउंड फायरिंग, बदमाश मौके से फरार, CCTV में कैद

दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर-24 बेगमपुर में 2 जनवरी को फायरिंग की वारदात सामने आई. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 25 राउंड गोली चलाई गई. बाइक सवार तीन बदमाशों ने की फायरिंग की और मौके से फरार हो गए. घटना में कोई घायल नहीं हुआ. सड़क पर खाली कारतूस मिले. नीली टोयोटा इनोवा के फ्रंट विंडशील्ड पर गोलियों के निशान मिले हैं. पुलिस को 2 जनवरी को शाम 5:23 बजे पीसीआर पर एक कॉल मिली थी.

पहले मिल चुकी थी धमकी

पीड़ित प्रॉपर्टी बिज़नेस से जुड़ा हुआ है और पहले धमकी भरी कॉल्स मिल चुकी थी. इंटरनेशनल नंबर से गैंगस्टर बनकर रंगदारी मांगी गई थी. व्हाट्सएप कॉल और वॉइस मैसेज से जान से मारने की धमकियां दी गई थीं. दिल्ली पुलिस ने एक्सटॉर्शन और फायरिंग की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की भी जांच कर रही है जिसमें दो संदिग्ध जाते हुए दिख रहे हैं.

बिजनेसमैन ने धमकी के बारे में पुलिस को नहीं बताया

पुलिस ने बताया कि फायरिंग की सूचना मिलने पर वहां लोकल टीम पहुंची. पुलिस ने बताया कि यहां के एक बिजनेसमैन को पहले भी थ्रेट आया था जिसको उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं किया था. उन्हीं को टारगेट करके डराने के लिए फायरिंग की गई थी.

किस गैंग का नाम आ रहा है?

इसके पीछे किस गैंग का नाम आ रहा है, इस सवाल पर पुलिस ने कहा, "एक बड़े गैंगस्टर का नाम ले रहे हैं, इस वक्त उस नाम के बारे में बताना ठीक नहीं रहेगा."