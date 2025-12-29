हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Fog News: कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे से घिरी राजधानी! सड़कों की रफ्तार थमी, कई ट्रेनें लेट

Delhi Fog News: कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे से घिरी राजधानी! सड़कों की रफ्तार थमी, कई ट्रेनें लेट

Delhi Fog News: राजधानी दिल्ली घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की चपेट में है, जहां विजिबिलिटी कई इलाकों में जीरो तक पहुंच गई और वाहन रेंगते नजर आए. IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 29 Dec 2025 06:38 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-NCR इस समय घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है. 29 दिसंबर की शुरूआत एकदम जीरो विजिबिलिटी के साथ हुई. ये स्थिती 28 दिसंबर की देर रात से ही बननी शुरू हो गई थी. इसके साथ ही राजधानी दिल्ली कड़ाके की सर्दी और खराब वायु गुणवत्ता की चपेट में है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तापमान 6°C तक गिर गया है और सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए.

दिल्ली-NCR में कोहरा, सर्दी और प्रदूषण की मौजूदा स्थिति

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है. कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही, जबकि कुछ स्थानों पर यह पूरी तरह जीरो दर्ज की गई. कोहरे के कारण वाहन चालकों को पार्किंग लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलना पड़ा. 

AQI बेहद खराब श्रेणी में बरकरार

इसके साथ ही खतरनाक वायु प्रदूषण ने हालात और गंभीर कर दिए. रविवार को दिल्ली का AQI 390 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में AQI 414 तक पहुंच गया. गुरुग्राम में यह स्तर 353 रहा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो दिल्ली में 21/6, नोएडा में 20/9, गाजियाबाद में 19/8, ग्रेटर नोएडा में 20/9 और गुरुग्राम में 20/8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

यात्रा पर असर और मौसम विभाग की चेतावनी

घने कोहरे की वजह से दिल्ली-NCR में रात और सुबह के समय सफर करना बेहद मुश्किल हो गया है. रात 10 बजे के बाद सड़कों पर आवाजाही काफी कम हो गई है और लोग सुबह तड़के घरों से निकलने से बच रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सलाह दी है कि लोग रात और सुबह करीब 4 बजे से 9 बजे तक यात्रा से बचें, खासकर हाईवे पर जाने से परहेज करें. 

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक कोहरा बना रह सकता है, जिससे ठंड ज्यादा महसूस होगी, हालांकि दोपहर में हल्की धूप से कुछ राहत मिलने की संभावना है. एक जनवरी को हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं, जिससे मौसम में आंशिक बदलाव हो सकता है.

आगामी दिनों का पूर्वानुमान और आगे की स्थिति

IMD के अनुसार 30 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. 29 दिसंबर को ऑरेंज अलर्ट के बाद 30 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 31 दिसंबर की रात न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है. 

1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, साथ ही हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी. पहाड़ों पर एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बर्फबारी होगी, जिससे दिल्ली-NCR में फिर प्रदूषण बढ़ सकता है और गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 29 Dec 2025 06:38 AM (IST)
Tags :
Delhi Fog DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज से 41 साल पहले 29 दिसंबर को कांग्रेस ने रचा था इतिहास, इतने साल बाद भी कोई पार्टी नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
आज से 41 साल पहले 29 दिसंबर को कांग्रेस ने रचा था इतिहास, इतने साल बाद भी कोई पार्टी नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
विश्व
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में राजनीति का 'रक्त चरित्र' !
Hyderabad News: शादी समारोह में चोरी का खुलासा, CCTV में कैद हुई बुर्कानशीं महिला की करतूत
Pakistan Army Chief: अब गोली ही खाएगा ‘मुनीर’! | Violence | Crime
Weather Emergency:कहीं ज्वालामुखी के शोले, कहीं धरती भुकंप से डोले
Bihar News: Rohtas जिले में ट्रायल के दौरान टूट गया रोप-वे | Nitish Kumar | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज से 41 साल पहले 29 दिसंबर को कांग्रेस ने रचा था इतिहास, इतने साल बाद भी कोई पार्टी नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
आज से 41 साल पहले 29 दिसंबर को कांग्रेस ने रचा था इतिहास, इतने साल बाद भी कोई पार्टी नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
विश्व
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
इंडिया
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget