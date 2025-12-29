दिल्ली-NCR इस समय घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है. 29 दिसंबर की शुरूआत एकदम जीरो विजिबिलिटी के साथ हुई. ये स्थिती 28 दिसंबर की देर रात से ही बननी शुरू हो गई थी. इसके साथ ही राजधानी दिल्ली कड़ाके की सर्दी और खराब वायु गुणवत्ता की चपेट में है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तापमान 6°C तक गिर गया है और सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए.

दिल्ली-NCR में कोहरा, सर्दी और प्रदूषण की मौजूदा स्थिति

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है. कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही, जबकि कुछ स्थानों पर यह पूरी तरह जीरो दर्ज की गई. कोहरे के कारण वाहन चालकों को पार्किंग लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलना पड़ा.

#WATCH | Delhi | Visibility in the national capital is affected as a layer of dense fog engulfs the city.



(Visuals from Akshardham) pic.twitter.com/yDGeCwPvdc — ANI (@ANI) December 29, 2025

AQI बेहद खराब श्रेणी में बरकरार

इसके साथ ही खतरनाक वायु प्रदूषण ने हालात और गंभीर कर दिए. रविवार को दिल्ली का AQI 390 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में AQI 414 तक पहुंच गया. गुरुग्राम में यह स्तर 353 रहा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो दिल्ली में 21/6, नोएडा में 20/9, गाजियाबाद में 19/8, ग्रेटर नोएडा में 20/9 और गुरुग्राम में 20/8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

यात्रा पर असर और मौसम विभाग की चेतावनी

घने कोहरे की वजह से दिल्ली-NCR में रात और सुबह के समय सफर करना बेहद मुश्किल हो गया है. रात 10 बजे के बाद सड़कों पर आवाजाही काफी कम हो गई है और लोग सुबह तड़के घरों से निकलने से बच रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सलाह दी है कि लोग रात और सुबह करीब 4 बजे से 9 बजे तक यात्रा से बचें, खासकर हाईवे पर जाने से परहेज करें.

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक कोहरा बना रह सकता है, जिससे ठंड ज्यादा महसूस होगी, हालांकि दोपहर में हल्की धूप से कुछ राहत मिलने की संभावना है. एक जनवरी को हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं, जिससे मौसम में आंशिक बदलाव हो सकता है.

आगामी दिनों का पूर्वानुमान और आगे की स्थिति

IMD के अनुसार 30 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. 29 दिसंबर को ऑरेंज अलर्ट के बाद 30 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 31 दिसंबर की रात न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहने का अनुमान है.

1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, साथ ही हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी. पहाड़ों पर एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बर्फबारी होगी, जिससे दिल्ली-NCR में फिर प्रदूषण बढ़ सकता है और गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है.