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अरविंद केजरीवाल के मार्च से पहले सुरक्षा सख्त, RAF के जवान तैनात

अरविंद केजरीवाल के मार्च से पहले सुरक्षा सख्त, RAF के जवान तैनात

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 04 Aug 2026 11:09 AM (IST)
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E20 पेट्रोल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मार्च करेंगे. उनके प्रस्तावित मार्च से पहले फिरोज शाह रोड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुरक्षा बलों की तैनाती पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया भी दी.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में आप की केंद्रीय इकाई ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा - मोदी सरकार अपनी ज़िद में देश पर E20 पेट्रोल थोपकर 30 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियों को कबाड़ बनाने पर तुली हुई है. आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, E20 के खिलाफ 2 लाख 33 हज़ार से ज़्यादा लोगों द्वारा signed petition copies प्रधानमंत्री को सौंपने के लिए दोपहर 12 बजे मार्च करेंगे. जनता के सवालों से बचने के लिए देखिए मोदी सरकार की पुलिसिया मुस्तैदी.

इससे पहले अरविंद केजरीवाल के ई20 ईंधन के खिलाफ ज्ञापन सौंपने के लिए चार अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास तक प्रस्तावित मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी.  पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी.  एक पुलिस सूत्र ने कहा कि मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और किसी भी अनधिकृत मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है.

केजरीवाल ने शनिवार को यहां 'नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट ई20' में घोषणा की कि वह चार अगस्त को दोपहर 12 बजे 100 स्वयंसेवकों के साथ एथनॉल मिश्रित ईंधन के खिलाफ एक ऑनलाइन अभियान के माध्यम से एकत्र किए गए दो लाख हस्ताक्षरों के साथ एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे.इससे पहले, सोमवार को केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर ई20 ईंधन को बढ़ावा दे रही है, ताकि अमेरिका से एथनॉल खरीदा जा सके केजरीवाल ने कहा कि पिछले महीने उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर ई20 पेट्रोल को लेकर चिंताओं पर चर्चा के लिए समय देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर अब वह खुद प्रधानमंत्री को यह ज्ञापन सौंपेंगे.

Published at : 04 Aug 2026 10:58 AM (IST)
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