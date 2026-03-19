धुरंधर 2: 'पाकिस्तान को दिखाया ठीक है, चीन को क्यों नहीं दिखाया?', विपक्ष ने बताया प्रोपेगेंडा

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDhurandhar 2: 'पाकिस्तान को दिखाया ठीक है, चीन को क्यों नहीं दिखाया?', विपक्ष ने बताया प्रोपेगेंडा

Dhurandhar 2: 'पाकिस्तान को दिखाया ठीक है, चीन को क्यों नहीं दिखाया?', विपक्ष ने बताया प्रोपेगेंडा

Dhurandhar 2 Movie: एक्टर रणवीर सिंह और डायरेक्टर आदित्य धर की 'धुरंधर-2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 07:08 PM (IST)
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अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' पर दर्शक राय दे रहे हैं तो वहीं इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है. विपक्षी दलों ने इस फिल्म को 'प्रोपेगेंडा' करार दिया. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अभी तक जो फिल्में बनती थीं वो जनता के मनोरंजन के लिए बनती थीं. लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से फिल्में बनाने का मकसद बीजेपी का प्रोपेगेंडा करना है. इस फिल्म के अंदर पाकिस्तान को दिखाया है, इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा. लेकिन आप चीन को क्यों नहीं दिखा रहे? चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. लेकिन पाकिस्तान को आपने मुसलमानों से का सिंबल बना दिया है. 

देश का माहौल पॉल्यूट करने की कोशिश- फौजिया खान

शरद पवार गुट की सांसद फौजिया खान ने कहा, "ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं. देश में इसकी सीरीज शुरू हो गई है. देश का माहौल पॉल्यूट करने की कोशिश की जा रही है. नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है. ऐसे कितने सारे फिल्म्स आ गए हैं. सरकार इसमें खामोश बैठी हुई है."

धुरंधर 2 ने कितनी कमाई की?

पेड प्री व्यू (18 मार्च)-  43 करोड़
पहला दिन (19 मार्च)- 55.52 करोड़
टोटल कलेक्शन- 98.52 करोड़ (शाम 5 बजे तक)

मुसलमानों को बदनाम करने के बनती हैं ऐसी फिल्में- AIMIM

AMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो पैसों के लिए इस तरह की चुनिंदा प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं. उन्होंने कहा कि फिल्मों में सिर्फ नफरत दिखाई जाती है और ये नफरत एक समुदाय के खिलाफ होती है. मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की फिल्में बनाते हैं. 

कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा- उदित राज

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, "धुरंधर का पहला पार्ट इंटरटेनिंग था. लेकिन दो दूसरा पार्ट है, इसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है. ईद के अवसर पर इस तरह की फिल्म को रिलीज करना. इनको बस चुनाव जीतना है, चाहे जो हो."

यह कला नहीं बल्कि प्रोपगेंडा फिल्म- हुसैन दलवई

कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, "धीरे-धीरे लोगों को पता चलेगा कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है. ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए पैसा कौन देता है, इन्हें पास कैसे किया जाता है और इसके पीछे कौन लोग हैं, यह सब सामने आएंगी. यह कला नहीं है, बल्कि प्रोपेगेंडा है, जो समाज के एक वर्ग के खिलाफ माहौल बनाने और लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है.

ये सारी कहानियां फर्जी हैं- मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फ़िल्म 'धुरंधर 2' पर कहा, "देखिए, फ़िल्म 'धुरंधर 2' में जो चीजें दिखाई गई हैं, वो देखने के बाद यही लगता है कि ये सारी कहानियां फर्जी हैं और फर्जी कहानियों पर आधारित तमाम चीजें होती हैं, इसमें कुछ अभी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है और पैसे की होड़ में ये लोग हिंदू और मुसलमानों के बीच अलगाव पैदा कर रहे हैं, विवाद पैदा करना चाहते हैं, हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं."

फिल्म को लेकर राजनीति गलत है- बीजेपी

वहीं, बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, "फिल्म को लेकर राजनीति गलत है. जिन लोगों को हर चीज में वोट बैंक की राजनीति दिख रही है, हिंदू-मुसलमान करना है, वो इस तरह के बयान देते हैं कि ईद से समय क्यों रिलीज किया गया. नवरात्र भी तो है." 

Published at : 19 Mar 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar 2
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