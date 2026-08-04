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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRबांकीपुर से प्रशांत किशोर की जीत पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने पूछा ये सवाल, सब हैरान

बांकीपुर से प्रशांत किशोर की जीत पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने पूछा ये सवाल, सब हैरान

बांकीपुर में जनसुराज नेता प्रशांत किशोर की जीत पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अहम टिप्पणी करते हुए भारतीय राजनीति के परिदृश्य में बड़ा दावा किया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 04 Aug 2026 04:32 PM (IST)
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सामाजिक और पर्यावरण एक्टविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. एंगमो ने बिहार की राजधानी पटना स्थित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जनसुराज नेता प्रशांत किशोर की जीत पर बड़ा बयान दिया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर गीतांजलि ने पूछा कि क्या हवा बदल रही है? जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को देखते हुए पहले इस्तीफा  (धर्मेंद्र प्रधान का) हुआ.

गीतांजलि ने लिखा कि अब प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ बांकीपुर में शानदार जीत हासिल की. एक परिणाम, क्रांति नहीं लाती लेकिन कई बार छोटी छोटी दरारें यह संकेत देती हैं कि जमीन के नीचे कुछ बदल रहा है.

उन्होंने पूछा क्या भारत की सियासत के नए व्याकरण तय हो रहे हैं? क्या अच्छे दिन अंततः आने वाले हैं?

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बता दें प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट बांकीपुर पर उपचुनाव के मैदान में उतरे थे. इस चुनाव में उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से नीरज सिन्हा और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद से रेखा गुप्ता थीं. 

Published at : 04 Aug 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Bankipur News Prashant Kishor BIHAR NEWS Sonam Wangchuk
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