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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपीएम आवास की ओर मार्च को निकले अरविंद केजरीवाल बोले- ट्रंप के सामने नतमस्तक है सरकार

पीएम आवास की ओर मार्च को निकले अरविंद केजरीवाल बोले- ट्रंप के सामने नतमस्तक है सरकार

AAP नेता अऱविंद केजरीवाल ने ई 20 फ्यूल मामले को लेकर पीएम आवास की ओर मार्च किया. इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार, अमेरिका के आगे नतमस्तक है.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 04 Aug 2026 01:06 PM (IST)
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ई 20 फ्यूल के मामले को लेकर प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने निकले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने फिरोजशाह रोड पर रोक लिया.

इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे नतमस्तक है.

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दे रहे हैं. अरविंद का आरोप है कि प्रधानमंत्री, ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं और इस नीति से भारत के बजाय अमेरिका के किसानों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि इथेनॉल नीति का 2.33 लाख लोगों ने विरोध किया है. 

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ये गडकरी या पुरी का फैसला नहीं - अरविंद केजरीवाल

आप नेता ने यह भी कहा कि पूरे देश में इथेनॉल को लागू करना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी या हरदीप सिंह पुरी के स्तर का फैसला नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय है. उन्होंने ने आरोप लगाया कि यह फैसला केवल ट्रंप के दबाव में लिया जा रहा है और सरकार से अपील की कि वह बाहरी दबाव में न आए तथा लोगों को शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध कराए.

AAP नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि लोग बहुत परेशान हैं. वे मुश्किल में हैं. 30 करोड़ गाड़ियां खराब होने की कगार पर हैं और प्रधानमंत्री किसी की बात नहीं सुन रहे हैं. इथेनॉल को सिर्फ़ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में थोपा जा रहा है. वहां का बचा हुआ इथेनॉल भारत में खपाया जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि यह सही नहीं है. लोगों की बात सुनी जानी चाहिए. प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिलेंगे? प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वे युवाओं से भी नहीं मिलेंगे. फिर उन्हें मिलना पड़ा.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 04 Aug 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Delhi News AAP Delhi Politics ARVIND KEJRIWAL
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