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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया24 घंटे में दो बार राहुल-प्रियंका गांधी डिटेन, दिल्ली की सड़कों पर विपक्ष का हाई-वोल्टेज ड्रामा

24 घंटे में दो बार राहुल-प्रियंका गांधी डिटेन, दिल्ली की सड़कों पर विपक्ष का हाई-वोल्टेज ड्रामा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के दो घंटे बाद पुलिस ने छोड़ दिया. प्रियंका गांधी ने सुरक्षाकर्मियों पर सांसदों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 07 Oct 2026 08:30 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के 2 घंटे बाद रिहा कर दिया. पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली पुलिस ने दो बार राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया और फिर छोड़ दिया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से दिए गए लंच के बाद सभी नेता बस में सवार होकर जंतर-मंतर की तरफ बढ़े थे, लेकिन  पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों ने अशोक रोड पर शांग्री-ला होटल के सामने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया.

राहुल गांधी और कुछ अन्य नेताओं को एक टेंपो ट्रैवलर में बिठाकर ले जाया गया. राहुल गांधी को हिरासत में लिये जाने के बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैवलर की छत चढ़ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे. मौके पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच काफी देर तक नारेबाजी होती रही. विपक्षी सांसद चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जंतर-मंतर जाना चाहते थे. इस भोज में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के सांसद शामिल हुए. समाजवादी पार्टी, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार) का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ. इसे लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लंच का फैसला मंगलवार देर रात लिया गया और उसी समय इसकी जानकारी दी गई, इसलिए स्वाभाविक था कि कुछ दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हो सके.

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हम डरने वाले नहीं: खरगे

लंच के बाद खरगे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने आरोप लगाया, ‘चुनाव आयोग जो भी कर रहा है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं. इसका मतलब है कि मोदी जी खुद लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं.’ उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मिलकर देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि उसके अधिकार छीने जा रहे हैं. खरगे ने कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए विपक्षी नेताओं और सांसदों पर कितने भी मामले दर्ज किए जाएं, वे डरने या रुकने वाले नहीं हैं. 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष के करीब 300 सांसद बुधवार को चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया. उन्होंने कहा, ‘करीब 300 सांसद कल निर्वाचन आयुक्तों से मिलना चाहते थे, लेकिन वे हमसे नहीं मिले. दिल्ली पुलिस ने हमें रोका और कहा कि यहां प्रदर्शन नहीं कर सकते इसलिए अब विपक्षी सांसद प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल जंतर-मंतर जाकर बैठेंगे और देश को बताएंगे कि ज्ञानेश कुमार देश के वैध मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं हैं.’ 

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र को खत्म किया है. उन्होंने कहा कि इन पर कार्रवाई होगी और ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा. विपक्षी सांसदों के जंतर-मंतर जाने के कार्यक्रम को मंगलवार के घटनाक्रम की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है. राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा था कि विपक्ष के करीब 300 सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं. उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया था. 

सड़क पर लेटकर प्रियंका ने किया प्रदर्शन

पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को धक्का देते हुए बसों में बैठाया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कस्तूरबा गांधी मार्ग पर हिरासत में लिए गए राहुल गांधी और अन्य नेताओं को ले जा रही बस का टायर कथित तौर पर पंक्चर कर दिया. इससे पहले प्रियंका गांधी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों की भारी मौजूदगी के बीच सड़क पर लेट गईं और विपक्षी नेताओं को चुनाव आयोग से मिलने की अनुमति दिए जाने तक वहां से हटने से इनकार कर दिया.

प्रियंका गांधी ने कहा, 'वे सांसदों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जो सिर्फ चुनाव आयुक्त से मिलने की मांग कर रहे हैं.' उन्होंने सुरक्षाकर्मियों पर सांसदों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा, 'पुलिसकर्मियों ने मुझे पूरी तरह खरोंच दिया है. उन्होंने हमें जमीन पर गिरा दिया. अब हम यहां से नहीं हटेंगे. उन्हें अपनी फोर्स वापस बुलाने दीजिए. मैं यहां से नहीं हटूंगी.' कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सुरक्षाकर्मियों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'हम कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे. राहुल गांधी और मैं बस में थे. जब राहुल गांधी बस से नीचे उतरे तो राहुल जी और प्रियंका जी के साथ धक्का-मुक्की शुरू हो गई. उन्होंने गुंडागर्दी की है और गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं.'

एक दिन पहले भी पुलिस ने हिरासत में लिया था

इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को संसद से निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च किया था, लेकिन पुलिस ने संसद मार्ग के पास बैरिकेड लगाकर मार्च रोक दिया था. इसके बाद कई विपक्षी नेताओं और सांसदों ने वहीं धरना दिया था. दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कम से कम 260 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें इंडिया गठबंधन के 10 सांसद भी शामिल थे. बाद में सभी को छोड़ दिया गया. प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए थे. विपक्ष का कहना है कि एसआईआर और कथित ‘वोट चोरी’ समेत निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर उसकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 07 Oct 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Rahul Gandhi PRIYANKA GANDHI
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