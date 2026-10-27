दिल्ली में आज मौसम रहेगा साफ, AQI मध्यम श्रेणी में, जानें ताजा अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में आज रात या बुधवार से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 29 और 30 अक्टूबर को आसमान में बादल छाये रह सकते हैं और हल्की से हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है. गुलाबी ठंड बढ़ने के साथ सोमवार की सुबह अक्टूबर में सबसे ठंडी दर्ज की गई है क्योंकि न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि अधिकततम तापमान 31.4 डिग्री दर्ज किया गया है.

पूसा में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री दर्ज किया गया है, जिससे पूसा की सुबह शहर में सबसे ठंडी रही है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 174 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है. CPCB के अनुसार, आने वाले एक-दो दिनों में हवा की गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में जा सकती है.

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आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज मंगलवार (27 अक्टूबर) को आसमान साफ और शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन रात के समय में 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' के कारण मौसम में थोड़ा बदलाव आ सकता है. आज दिन के समय में शहर का अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 5 से दस किमी प्रति घंटा तक जा सकती है. विभाग के अनुसार, अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

पिछले 24 घंटों में नहीं हुआ कोई खास बदलाव

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया गया है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी प्रति घंटा तक रही.

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