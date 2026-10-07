दिल्ली में CEO दफ्तर के बाहर AAP का प्रदर्शन, SIR रद्द करने मांग

आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में बुधवार (07 अक्टूबर) को AAP ने दिल्ली प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान मांग की गई कि जल्द ही दिल्ली में एसआईआर के जरिए काटे गए मतदाताओं के नाम को फिर वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए और साथ ही SIR को रद्द किया जाए.

SIR और वोट चोरी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऑफिस के बाहर जमकर प्रोटेस्ट किया. हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारी थी. तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. हर लेयर में वेरिकेडिंग कर भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक ना पहुंच सके.

SIR के जरिए गड़बड़ी, ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफा- सौरभ भारद्वाज

एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''दिल्ली के अंदर लगभग 47 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए जो पूरी तरह से गलत है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव आयोग ने SIR के जरिए गड़बड़ी करने की कोशिश की है, उसको लेकर तत्काल ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए.''

उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली में वोट काटकर हमारे नेताओं को हराया गया, अब पूरे देश में यही किया जा रहा है.​ यह वोट के अधिकार और लोकतंत्र पर सीधा हमला है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला AAP का डेलिगेशन

वही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक आम आदमी पार्टी इसी तरह से सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करती रहेगी. हालांकि कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी का एक डेलिगेशन मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने गया. मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान किया.

सौरव दास की दो टूक, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी हो जाए फिर भी...'