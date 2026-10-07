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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में CEO दफ्तर के बाहर AAP का प्रदर्शन, SIR रद्द करने मांग

दिल्ली में CEO दफ्तर के बाहर AAP का प्रदर्शन, SIR रद्द करने मांग

सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में SIR और वोट चोरी के विरोध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. उन्होंने तत्काल ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Oct 2026 08:57 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में बुधवार (07 अक्टूबर) को AAP ने दिल्ली प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान मांग की गई कि जल्द ही दिल्ली में एसआईआर के जरिए काटे गए मतदाताओं के नाम को फिर वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए और साथ ही SIR को रद्द किया जाए.

SIR और वोट चोरी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऑफिस के बाहर जमकर प्रोटेस्ट किया. हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारी थी. तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. हर लेयर में वेरिकेडिंग कर भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक ना पहुंच सके.

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SIR के जरिए गड़बड़ी, ज्ञानेश कुमार दें इस्तीफा- सौरभ भारद्वाज

एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''दिल्ली के अंदर लगभग 47 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए जो पूरी तरह से गलत है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव आयोग ने SIR के जरिए गड़बड़ी करने की कोशिश की है, उसको लेकर तत्काल ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए.''

उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली में वोट काटकर हमारे नेताओं को हराया गया, अब पूरे देश में यही किया जा रहा है.​ यह वोट के अधिकार और लोकतंत्र पर सीधा हमला है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला AAP का डेलिगेशन

वही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते हैं, तब तक आम आदमी पार्टी इसी तरह से सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करती रहेगी. हालांकि कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी का एक डेलिगेशन मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने गया. मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान किया.

सौरव दास की दो टूक, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी हो जाए फिर भी...'

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 07 Oct 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Saurabh Bhardwaj Gyanesh Kumar DELHI NEWS
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