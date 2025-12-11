दिल्ली में कोहरे के साथ शीतलहर का आगाज, पॉल्यूशन में मामूली राहत लेकिन हवा अब भी खराब

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में कोहरे के साथ शीतलहर का आगाज, पॉल्यूशन में मामूली राहत लेकिन हवा अब भी खराब

Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में गुरुवार सुबह कड़ाके की ठंड, हल्के कोहरे और स्मॉग ने मौसम को और ठंडा बना दिया. हवा की रफ्तार बढ़ने से पॉल्यूशन में मामूली कमी दिखी.

By : पंकज यादव | Updated at : 11 Dec 2025 07:26 AM (IST)
दिल्ली-NCR में गुरुवार (11 दिसंबर) की सुबह लोगों ने कड़ाके की ठंड के साथ दिन की शुरुआत की. हल्के कोहरे, स्मॉग और ठंडी हवाओं ने राजधानी के मौसम में बड़ा बदलाव ला दिया है. हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण में थोड़ी गिरावट दर्ज जरूर हुई है, लेकिन कई इलाकों में विजिबिलिटी अभी भी कम बनी हुई है. IMD ने साफ आसमान और न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है.

हल्का कोहरा और सर्द हवा

गुरुवार (11 दिसंबर) की सुबह दिल्ली-NCR में हल्का कोहरा छाया रहा. तापमान लगातार नीचे जा रहा है और लोग सुबह की तेज ठंड से कांप उठे. मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 23-25°C और न्यूनतम तापमान 7-9°C के बीच रह सकता है.

हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से 5-10 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिसके कारण मौसम और ठंडा महसूस हो रहा है. दिल्ली के नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट और शाहदरा में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा. वहीं नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में धुंध की पतली परत से विजिबिलिटी थोड़ी कम दिखी.

पॉल्यूशन में मामूली कमी, लेकिन AQI अभी भी ‘खराब’

हवा की स्पीड बढ़ने से आज प्रदूषण में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन वायु गुणवत्ता अब भी ‘खराब’ कैटेगरी से बाहर नहीं निकली है. CPCB के सुबह 6 बजे के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 300 के ऊपर ही दर्ज किया गया.

जहांगिरपुरी में AQI 338 रहा, जबकि विवेक विहार में 317 और वजीरपुर में 320 दर्ज किया गया. दूसरी ओर आनंद विहार की हवा का स्तर 300 के आसपास रहा. चांदनी चौक में 305, आरके पुरम में 308 और पंजाबी बाग में 302 रिकॉर्ड किया गया.

IIT दिल्ली इलाका बेहतर स्थिति में रहा, जहां AQI लगभग 210 के आसपास दर्ज हुआ. इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, ITO और आनंद विहार जैसे इलाकों में सुबह घना कोहरा और स्मॉग छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम दिखाई दी और वाहन बेहद धीमी रफ्तार से चलने पड़े.

आने वाले दिनों में और गिरेगा तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 5 दिनों में दिल्ली-NCR में ठंड और कोहरा दोनों बढ़ सकते हैं. 12 दिसंबर को आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह हल्का कोहरा पड़ने की संभावना है.

13 और 14 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल घिर सकते हैं और सुबह मध्यम कोहरा देखा जा सकता है. 15 और 16 दिसंबर को मौसम फिर साफ रहेगा, लेकिन सुबह हल्के से मध्यम कोहरे का असर जारी रह सकता है.

IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट संभव है. इसके बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड का असर बना रहेगा.

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Published at : 11 Dec 2025 07:26 AM (IST)
Delhi Weather DELHI NEWS WEATHER UPDATE
