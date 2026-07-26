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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRधर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कैसी रही अभिजीत दीपके की अगली सुबह? बोले-'आखिरकार आज...'

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कैसी रही अभिजीत दीपके की अगली सुबह? बोले-'आखिरकार आज...'

Abhijeet Dipke News: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है. इस बीच सीजेपी चीफ ने अपनी अगली सुबह के बारे में ताजा अपडेट साझा की है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jul 2026 10:33 AM (IST)
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जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया है. इस बीच सीजेपी के संस्थापक ने ताजा बयान जारी कर अपनी अगली सुबह के बारे में बताया है. इसमें उन्होंने कहा, "इट फील्स रियली गुड यह सच में बहुत अच्छा लग रहा है. आखिरकार आज कहीं जाकर आराम से सो पाया हूं और बेडरूम में उठ पाया हूं. बिना ये सोचे कि आगे क्या करना है या आज शाम तक क्या होगा और क्या नहीं होगा."

दीपके ने आगे कहा, "कोई पैनिक नहीं है और जो पिछले 37 दिन में झेला है वो बहुत-बहुत मुश्किल था. वह आसान नहीं था. सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी टीम के लिए भी वह काफी डिफिकल्ट था." उन्होंने आगे कहा, "सबसे ज्यादा मैं कॉकरोच जनता पार्टी के देशभर में हर समर्थक को धन्यवाद देना चाहूंगा."

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'...जब हर किसी को संदेह था'

उन्होंने आगे कहा, "जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया और भरोसा दिखाया और जिन्होंने हमें तब प्यार किया जब हर किसी को संदेह था. मैं सच में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों के समर्थन की वजह से यह नहीं हो पाता."

अभिजीत ने आगे कहा, "मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं जितने लोग कल जंतर-मंतर पर रुके हुए थे उनसे मिल नहीं पाया और उनका धन्यवाद नहीं कर पाया क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया है और बुखार तेज था. इसी वजह से मैं घर आ गया था."

सीजेपी संस्थापक ने किया सबका धन्यवाद

दीपके ने आगे सबका धन्यवाद किया और कहा कि जो लोग 37 दिन तक जंतर-मंतर पर बने रहे मैं दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं. आपने इस देश के लिए जो किया, मैं सचमुच उसकी सराहना करता हूं। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं. आपके बिना यह हासिल नहीं किया जा सकता था. आप सबको सलाम!

उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने हम पर शक किया या सवाल किया कि आप सीरियस नहीं हो, आप लोग प्रोटेस्ट करना नहीं जानते हो. मैं उन सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूं. क्योंकि अगर आप लोग हमसे सवाल नहीं करते, आप लोग हमारी आलोचना नहीं करते तो हमें शायद यह साबित करने का मौका नहीं मिलता.

उन्होंने यह भी कहा, "मुझे लगता है कि इसी वजह से हमने यह कर दिखाया है. जैसा कि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि यह सिर्फ एक शुरुआत है. कॉकरोच जनता पार्टी को अभी लंबा सफर तय करना बाकी है. हम लोग लंबा जाएंगे यह एक शुरुआत है."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
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