हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRWeather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, दो दिन सताएगा घना कोहरा, जानें कितना रहेगा प्रदूषण का स्तर

Weather Update: दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, दो दिन सताएगा घना कोहरा, जानें कितना रहेगा प्रदूषण का स्तर

Delhi Weather Update: उत्तर-पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली में ठंड तेज हो गई है. रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. प्रदूषण बढ़ने की आशंका है.

By : पंकज यादव | Updated at : 26 Dec 2025 07:01 AM (IST)
दिल्ली में अब सर्दी का असली असर दिखने लगा है. उत्तर-पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते रात के तापमान में तीन डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है. लोगों को सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है. ठंडी हवाओं ने दिल्ली की सर्दी को और तीखा बना दिया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार (26 दिसंबर) को राजधानी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब एक डिग्री कम है. रात में ठंड बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए.

दो दिन छाया रहेगा घना कोहरा

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए कोहरे को लेकर भी चेतावनी दी है. अनुमान है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है. खासतौर पर सुबह के समय दृश्यता कम होने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है.

दिन में रहेंगे हल्के बादल

हालांकि, दिन के समय हालात थोड़े राहत भरे हैं. मौसम विभाग का कहना है कि दिन में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तेज धूप निकलने की भी संभावना है. इसी वजह से अधिकतम तापमान अभी सामान्य से ऊपर बना हुआ है. दोपहर के वक्त धूप खिलने से ठंड का असर कुछ कम महसूस होता है.

हवा की गुणवत्ता में सुधार

सर्दी के साथ-साथ दिल्ली की हवा को लेकर भी राहत भरी खबर है. लगातार दूसरे दिन राजधानी में प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई है. दिन भर तेज धूप और हवा चलने से वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है. फिलहाल एक्यूआई 286 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है, लेकिन पहले की तुलना में स्थिति बेहतर है.

हालांकि, वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का कहना है कि अगर हवा की रफ्तार कम हुई तो अगले 24 घंटे में प्रदूषण का स्तर फिर से बहुत खराब श्रेणी में जा सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव के साथ प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ सकता है.

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Published at : 26 Dec 2025 07:01 AM (IST)
Delhi Weather DELHI NEWS WEATHER UPDATE
