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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशकुल्लू: पार्वती नदी में फंसे दिल्ली के 4 पर्यटक, रेस्क्यू कर बचाया

कुल्लू: पार्वती नदी में फंसे दिल्ली के 4 पर्यटक, रेस्क्यू कर बचाया

Himachal News In Hindi: पार्वती नदी के बीच फंसने के बाद युवकों ने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय बचाव दल ने तत्परता दिखाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

Written By : पराक्रम चन्द |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Aug 2026 11:38 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती नदी में मस्ती करने उतरे दिल्ली के चार पर्यटकों की जान उस समय खतरे में पड़ गई, जब अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया. नदी के बीच फंसने के बाद युवकों ने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय बचाव दल ने तत्परता दिखाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

जानकारी के अनुसार, चारों युवक पार्वती घाटी घूमने आए थे और नदी में उतरकर मस्ती कर रहे थे. इसी दौरान नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे वे बीच धारा में फंस गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी.

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मौके पर पहुंचा बचाव दल

सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई. प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि मानसून के दौरान नदी-नालों और जल स्रोतों के पास जाने से बचें. पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के अचानक बदलने और जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी रहती है, जिससे हादसे हो सकते हैं.

हिमाचल में भारी बारिश से सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में रविवार को भारी बारिश के कारण 109 सड़कों को यातायात के लिए बंद करना पड़ा. वहीं, स्थानीय मौसम विभाग ने 17 और 18 अगस्त को राज्य के चार जिलों में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. 

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए तथा मंगलवार को ऊना, चंबा और कांगड़ा जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि कांगड़ा जिले के पालमपुर के पास ठाकुरद्वारा में रविवार सुबह पेड़ गिरने से दो परिवार बाल-बाल बचे. पेड़ गिरने से इमारत, आसपास की दुकानों और खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा. इसके कारण पालमपुर-हमीरपुर राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा. 

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 17 Aug 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Parvati River Kullu News HIMACHAL NEWS DELHI NEWS
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