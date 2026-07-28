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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिल्ली-NCR में भारी बारिश, नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो के पास डिवाइडर गिरा

दिल्ली-NCR में भारी बारिश, नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो के पास डिवाइडर गिरा

Delhi-NCR Rain Updates: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंगलवार दोपहर हुई बारिश के बाद एक ओर जहां गर्मी से राहत मिली तो वहीं आम जीवन अस्तव्यस्त हो गया.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 28 Jul 2026 02:51 PM (IST)
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दिल्ली, नोएडा में मंगलवार, 28 जुलाई की दोपहर जमकर बारिश हुई. बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली और तापमान नीचे गिरा वहीं आम जीवन अस्तव्यस्त हो गया. 

नोएडा सेक्टर 16 स्थित मेट्रो के पास डिवाइडर का एक हिस्सा गिरने के ट्रैफिक कुछ देर के लिए रुका. हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और आवागमन को सुगम बनाने की कोशिशों में लगे रहे. इसके साथ ही नोएडा में सेक्टर 32 में सड़कों पर जलभराव नजर आया.

दूसरी ओर दिल्ली में बारिश के चलते शंकर विहार इलाके में NH-8 पर ट्रैफिक जाम लग गया. उधर, भारी बारिश के कारण पंजाबी बाग इलाके में भारी जलभराव हो गया. इसके साथ ही दिल्ली में हनुमान मंदिर रोड पर भी जलभराव की तस्वीरें सामने आईं.

जलभराव खत्म करने के लिए तत्काल प्रभाव से पंप लगाए गए हैं.

8:30 बजे तक सफदरजंग में 32.4  मिमी बारिश 

IMD के अनुसार, सुबह 8:30 बजे तक सफदरजंग में कुल 32.4 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई. इसके बाद रिज में 37.6 मिमी, लोधी रोड में 36.7 मिमी, आया नगर में 4.0 मिमी और पालम में 0.8 मिमी बारिश दर्ज हुई. सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच रिज में 19.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद लोधी रोड में 11.5 मिमी, सफदरजंग में 8.0 मिमी और आया नगर में 3.8 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि इस अवधि के दौरान पालम में कोई बारिश नहीं हुई. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम रहा. 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह नौ बजे राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 77 दर्ज किया गया, जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में आता है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शून्य से 50 के बीच होने पर उसे 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 28 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Delhi -NCR News Rain Imd Noida News DELHI NEWS
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