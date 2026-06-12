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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअगले 6 दिन मजे दिला देगा मौसम! दिल्ली-NCR में गरज-चमक और बारिश ने दिलाई मिली राहत, जान लें मानसून की तारीख

अगले 6 दिन मजे दिला देगा मौसम! दिल्ली-NCR में गरज-चमक और बारिश ने दिलाई मिली राहत, जान लें मानसून की तारीख

Delhi Weather Update: गुरुवार (11 जून) को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से दो डिग्री अधिक था. अधिकतम तापमान के 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 12 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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  • पश्चिमी विक्षोभ, मॉनसून प्रगति से मौसम में आया बड़ा बदलाव.

 दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में गुरुवार (11 जून) को भारी बारिश और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इसके बाद अगले कुछ घंटों के लिए दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया था. IMD ने शुक्रवार (12 जून) को भी बारिश के साथ आंधी-तूफान का अनुमान लगाया है, जबकि 14 जून से 16 जून तक बादल छाए रहने की संभावना जताई है.

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में लगभग 6-8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और उसके बाद 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी. IMD ने शुक्रवार के लिए उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है और आंधी-तूफान, भारी बारिश और तेज़ हवाओं जैसे खराब मौसम की चेतावनी दी है. 

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अचानक मौसम ने क्यों ली करवट?

मौसम में यह बदलाव यूं ही नहीं है. IMD के अनुसार, एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तेजी से आगे बढ़ता दक्षिण-पश्चिम मॉनसून और कई चक्रवाती परिसंचरण की वजह से कई राज्यों में आंधी-तूफान, भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं. इस बदलाव ने लोगों कुछ समय के लिए लू और उमस से राहत दी है. मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बाकी हिस्सों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है.

गुरुवार (11 जून) को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से दो डिग्री अधिक था. शाम को बारिश से राहत मिलने से पहले अधिकतम तापमान के 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश के बाद यह गिरावट के साथ 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

कैसा रहा पिछले 24 घंटो का मौसम?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28-31  डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 38-39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की  गिरावट आई, लेकिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 20-25 किमी/घंटा रही, जो झोंको के साथ 46 किमी/घंटा  तक पहुंच गई. 

कैसा रहेगा आज का दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (12 जून) को न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, आज आसमान में बादल छाये रह सकते हैं और कभी-कभी आसमान पूरी तरह बादलों से घिर सकता है. सुबह से दोपहर के बीच हल्की बारिश हो सकती है, जिसके साथ गरज-चमक का का पूर्वानुमान है. इस दौरान हवा की गति 40-50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, और झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक जा सकती है.  कुल मिलाकर आज भी दिल्लीवासियों के लिए मौसम का मिजाज सुहावना बना रहेगा. 

मौसम विभाग ने चेताया

IMD ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासतौर पर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा है क्योंकि इस दौरान पेड़ के गिरने या बिजली गिरने से कोई भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है. इसके साथ ही बढ़ते तापमान को देखते हुए गर्मी से बचाव की सलाह दी है, जिसके लिए खूब पानी पीने को कहा है, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो.  

 

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 12 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER
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