जंतर-मंतर पर आगे भी जारी रहेगा आंदोलन? सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान, 'आज के बाद...'
CJP Protest Jantar Mantar: सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि इनको लगा था कि सोनम को ले गए तो आंदोलन बिखर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने आज के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि कोई भी संघर्ष आसान नहीं होता. इससे बच्चों का हौसला बढ़ेगा. जब उनसे सवाल किया गया कि ये आंदोलन और बड़ा होगा तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बड़ा होगा. उन्होंने कहा कि जब वो (पुलिस) सोनम को ले गए तो उन्होंने सोचा था कि आंदोलन बिखर जाएगा. लेकिन सौरभ, अभिजीत और इन बच्चों ने आंदोलन को जिंदा रखा और ये इतना बड़ा हुआ. आज के बाद ये और बड़ा होगा. ये तो अभी दिल्ली में था, अब पूरे राष्ट्र में हर शहर में दिखेगा.
एक दिन में ठीक नहीं होगी एजुकेशन सिस्टम की हालत- गीतांजलि
जब उनसे से पूछा गया कि क्या जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा तो उन्होंने कहा, "हां, जी!" इसके साथ ही उन्होंने कहा, "किसी भी इज्जतदार मंत्री को, अगर उसके राज में कुछ गलत हुआ तो विनम्रता से अपने पद से हटना पहला कदम होता है. इससे जनता को ये भरोसा आता है कि हम सही सरकार के साथ हैं. 75 सालों से हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो हालत है उसको एक दिन में ठीक नहीं किया जा सकता."
VIDEO | On CJP protest, Sonam Wangchuk's wife Gitanjali Angmo says, "Lathi-charge won't weaken students' morale but will strengthen it; movement to spread across country, Jantar Mantar protest to continue."— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/3hR0daG0Bl
आज का आंदोलन बेहद सफल रहा, देश की चेतना जारी- गीतांजलि
गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि हम सरकार पर तभी भरोसा करेंगे जब हमारी मांगें पूरी होंगी. उन्होंने कहा कि आज का आंदोलन बेहद सफल रहा. इसका मकसद पूरे देश में एजुकेशन को नेशनल कन्वर्सेशन और देश की जमीर को जगाना था. ये सबको पता चल गया है कि ये सरकार कैसे टूटी हुई है. इस आंदोलन ने देश की चेतना को जगा दिया है. जो छात्र घायल हुए हैं उन्हें हमने अस्पताल में भर्ती किया है.
जंतर-मंतर पर बैठे अभिजीत दीपके
संसद मार्च के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर फिर से बैठ गए हैं. अभिजीत दीपके कुछ देर के लिए बेहोश हो गए. साथी प्रदर्शनकारियों ने उन्हें वहां से हटाया.
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