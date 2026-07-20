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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजंतर-मंतर पर आगे भी जारी रहेगा आंदोलन? सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान, 'आज के बाद...'

जंतर-मंतर पर आगे भी जारी रहेगा आंदोलन? सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान, 'आज के बाद...'

CJP Protest Jantar Mantar: सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि इनको लगा था कि सोनम को ले गए तो आंदोलन बिखर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 20 Jul 2026 08:58 PM (IST)
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सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने आज के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि कोई भी संघर्ष आसान नहीं होता. इससे बच्चों का हौसला बढ़ेगा. जब उनसे सवाल किया गया कि ये आंदोलन और बड़ा होगा तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बड़ा होगा. उन्होंने कहा कि जब वो (पुलिस) सोनम को ले गए तो उन्होंने सोचा था कि आंदोलन बिखर जाएगा. लेकिन सौरभ, अभिजीत और इन बच्चों ने आंदोलन को जिंदा रखा और ये इतना बड़ा हुआ. आज के बाद ये और बड़ा होगा. ये तो अभी दिल्ली में था, अब पूरे राष्ट्र में हर शहर में दिखेगा.

एक दिन में ठीक नहीं होगी एजुकेशन सिस्टम की हालत- गीतांजलि

जब उनसे से पूछा गया कि क्या जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा तो उन्होंने कहा, "हां, जी!" इसके साथ ही उन्होंने कहा, "किसी भी इज्जतदार मंत्री को, अगर उसके राज में कुछ गलत हुआ तो विनम्रता से अपने पद से हटना पहला कदम होता है. इससे जनता को ये भरोसा आता है कि हम सही सरकार के साथ हैं. 75 सालों से हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो हालत है उसको एक दिन में ठीक नहीं किया जा सकता." 

आज का आंदोलन बेहद सफल रहा, देश की चेतना जारी- गीतांजलि

गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि हम सरकार पर तभी भरोसा करेंगे जब हमारी मांगें पूरी होंगी. उन्होंने कहा कि आज का आंदोलन बेहद सफल रहा. इसका मकसद पूरे देश में एजुकेशन को नेशनल कन्वर्सेशन और देश की जमीर को जगाना था. ये सबको पता चल गया है कि ये सरकार कैसे टूटी हुई है. इस आंदोलन ने देश की चेतना को जगा दिया है. जो छात्र घायल हुए हैं उन्हें हमने अस्पताल में भर्ती किया है.

जंतर-मंतर पर बैठे अभिजीत दीपके

संसद मार्च के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर फिर से बैठ गए हैं. अभिजीत दीपके कुछ देर के लिए बेहोश हो गए. साथी प्रदर्शनकारियों ने उन्हें वहां से हटाया.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 20 Jul 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk CJP Abhijeet Dipke
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