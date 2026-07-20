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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली में अगले दो दिन भारी बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Delhi Rain Forecast: मौसम विभाग के मुताबिक पिछले सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में सबसे ज़्यादा 5.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. दिल्ली के सभी पांच मुख्य मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 20 Jul 2026 11:38 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार (20 जुलाई) को मौसम का मिजाज बदल गया. पिछले कई दिनों की गर्मी और उमस के बाद दिल्ली में हल्की बारिश हुई. इसके बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. 

IMD ने अगले दो दिनों के लिए दिल्ली में 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसमें आसमान में बादल छाए रहने और भारी बारिश की संभावना है. दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई. वहीं, अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा.

दिल्ली में कहां कितनी हुई बारिश?

IMD के मुताबिक सोमवार को सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में सबसे ज़्यादा 5.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. लोधी रोड पर 4.7 मिमी और आयानगर में 2.9 मिमी बारिश हुई. इस दौरान पालम और रिज में बहुत कम (नाममात्र) बारिश दर्ज की गई. IMD के मुताबिक, सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच सफदरजंग में 1.4 मिमी और लोधी रोड पर 1.2 मिमी बारिश हुई. रिज में 0.2 मिमी बारिश हुई, जबकि पालम में बहुत कम बारिश दर्ज की गई और आयानगर में इस दौरान कोई बारिश नहीं हुई. 

अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा

दिल्ली के सभी पांच मुख्य मौसम केंद्रों पर सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम था, जबकि अयानगर में तापमान सबसे कम 30.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम था. पालम में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.5 डिग्री कम), रिज में 32.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.5 डिग्री कम) और लोधी रोड पर 31.6 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.4 डिग्री कम) दर्ज किया गया. 

ज्यादातर स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान भी सामान्य से रहा कम 

लोधी रोड और अयानगर को छोड़कर ज्यादातर स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान भी सामान्य से कम रहा. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.5 डिग्री कम) दर्ज किया गया, जबकि पालम में यह 26.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.5 डिग्री कम) रहा. रिज में सबसे कम न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम था. लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.6 डिग्री ज़्यादा) दर्ज किया गया, जबकि अयानगर में यह 27.3 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.9 डिग्री ज़्यादा) रहा.

AQI का स्तर क्या रहा?

हालांकि, CPCB के अनुसार हवा की गुणवत्ता 'मॉडरेट' (मध्यम) श्रेणी में रही और AQI 127 दर्ज किया गया. CPCB के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मॉडरेट', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है. 

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Input By : PTI
Published at : 20 Jul 2026 11:37 PM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam Rainfall WEATHER DELHI NEWS Monsoon 2026
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