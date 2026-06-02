दिल्ली में फिलहाल भीषण गर्मी से राहत, तापमान सामान्य से कम, इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी का मौसम मंगलवार (02 जून) को सुहावना बना रहा. भीषण गर्मी से लोगों को राहत रही. दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम था. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सभी निगरानी केंद्रों पर तापमान सामान्य से कम रहा. बुधवार को बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है.

बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पालम में अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड पर 36 डिग्री, रिज पर 37.2 डिग्री और आयानगर में 36.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.5 से 5 डिग्री कम था.

अरविंद केजरीवाल बोले, 'CBSE के चेयरमैन और सचिव को ट्रांसफर करके मोदी सरकार ने लाखों बच्चों...'

दिल्ली में किसी भी प्रमुख स्टेशन पर बारिश दर्ज नहीं की गई

इन चारों स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान 24 से 25.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो मौसमी सामान्य से थोड़ा कम था. आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को किसी भी प्रमुख स्टेशन पर बारिश दर्ज नहीं की गई. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले सप्ताह में मौसम अनुकूल रहने की संभावना है, जिससे जून के पहले सप्ताह में लू चलने की आशंका कम हो जाएगी.

दिल्ली में 3 जून को कैसा रहेगा मौसम?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में बुधवार (03 जून) के लिए मौसम की भविष्वाणी की है. आईएमडी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 38 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

दिल्ली में क्या रहा AQI का स्तर?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को शाम 4 बजे दिल्ली की वायु गुणवत्ता 106 के साथ 'मध्यम' बनी रही. सीपीसीबी 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'अत्यंत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में रखता है.

दिल्ली में पानी के संकट को लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा ने AAP की पिछली सरकार को बताया जिम्मेदार, जानें क्या कहा?