राजधानी दिल्ली में बीते दिन यानी 28 जनवरी को पूरे दिन बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे ठंड में इजाफा दर्ज किया गया. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति 29 जनवरी 2026 को भी बनी रहेगी, जबकि 29 और 30 जनवरी को सुबह हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है. इस दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में सर्द मौसम का असर साफ तौर पर महसूस किया जाएगा.

28 जनवरी को दिल्ली में बादल और रुक-रुक कर हुई बूंदाबांदी के कारण दिनभर ठिठुरन बनी रही. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 4.2 डिग्री अधिक दर्ज हुआ. सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं ने लोगों को ज्यादा परेशानी में डाला. कई इलाकों में सूरज नहीं निकलने से दिनभर सर्दी का एहसास बना रहा और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए.

अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार 29 और 30 जनवरी को भी राजधानी में बादल छाए रहेंगे. गुरुवार को अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने की आशंका है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है.

इसके अलावा, 31 जनवरी और 1 फरवरी को एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है. इस दौरान तेज हवाओं के साथ बादल और बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते 1 फरवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.

किन इलाकों में कितना तापमान?

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तापमान में भी अंतर देखने को मिला. पालम में अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री, लोधी रोड पर 18 डिग्री, रिज क्षेत्र में 17.7 डिग्री और आयानगर में 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं 28 जनवरी सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों में सफदरजंग में 4.3 मिमी, पालम में 14.8 मिमी, लोधी रोड पर 3.4 मिमी, रिज में 14.4 मिमी और आयानगर में 5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

बारिश और हवाओं के चलते वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया और शाम चार बजे एक्यूआई घटकर 255 पर पहुंच गया, हालांकि यह अब भी ‘खराब’ श्रेणी में बना हुआ है.