दिल्ली में दिवाली की सुबह ही बनी जहरीली, राजधानी की हवा में घुला जहर, 414 पहुंचा AQI

दिवाली की सुबह राजधानी दिल्ली में हवा का जहर एक बार फिर लोगों की सांसों में घुल गया है. दीपों और उत्सव के इस पर्व पर जब आसमान रोशनी से जगमगा रहा है, तब दिल्ली की आबो-हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है.

नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (NPCB) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार सुबह 6 बजे दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर श्रेणी’ में दर्ज किया गया.

आनंद विहार की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित

नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार का AQI 414 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. वजीरपुर में यह स्तर 398, जहांगीरपुरी में 381, बवाना में 367 और अशोक विहार में 383 दर्ज किया गया. इसके अलावा आईटीओ पर AQI 344 और पटपड़गंज में 361 तक पहुंच गया. ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि राजधानी की हवा ने एक बार फिर सांस लेना मुश्किल बना दिया है.

दीपावली के बाद शहर में बढ़ता है प्रदूषण

विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली के दौरान पटाखों का धुआं, मौसम में नमी और धीमी हवा की गति प्रदूषण के स्तर को तेजी से बढ़ा देती है. इसके कारण प्रदूषण कण वातावरण में जमा हो जाते हैं और वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से बिगड़ जाती है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर के आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाएं भी हालात को और खराब कर देती है.

इन लोगों के लिए बेहद खतरनाक है हवा

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इस स्तर की हवा बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बेहद खतरनाक है. विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि लोग दिवाली के दिन और अगले कुछ दिनों तक सुबह की सैर या खुली हवा में गतिविधियों से परहेज करें. साथ ही, एन-95 मास्क पहनने और घरों में एयर प्यूरिफायर का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है.

कई कॉलोनियों में लागू GRAP

दिल्ली सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत कई इलाकों में निर्माण कार्यों पर रोक, डीजल गाड़ियों की सीमित आवाजाही और सड़क धूल नियंत्रण के उपाय लागू किए गए हैं.

फिलहाल, दिवाली की इस सुबह राजधानी में दीपों की चमक के साथ हवा का यह ज़हर चिंता का विषय बन गया है. लोग जहां एक ओर त्योहार की खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली फिर एक बार 'गैस चैंबर' में तब्दील होती नजर आ रही है.