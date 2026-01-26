दिल्लीवाले रहें तैयार! गरज-चमक के साथ फिर होगी बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

गणतंत्र दिवस के दिन सोमवार (26 जनवरी) को दिल्ली में सुबह ठंड भरी रही लेकिन दिन चढ़ने के साथ गर्मी बढ़ गई. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को संभावित गरज-चमक के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. सोमवार को तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हुई, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बिगड़ गया और आईएमडी के आंकड़े के अनुसार, 24 घंटे का औसत 241 के साथ 'खराब' श्रेणी में रहा.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मंगलवार (27 जनवरी) को राष्ट्रीय राजधानी में बारिश और तापमान कम रहने की संभावना है. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक और पिछले दिन की तुलना में लगभग पांच डिग्री अधिक है.

दिल्ली में 26 जनवरी को तापमान में मिलाजुला रुझान

सोमवार शाम को पूरी दिल्ली में तापमान में मिश्रित रुझान देखने को मिले. दिन अपेक्षाकृत गर्म हो गया, जबकि रात ठंडी. पालम में अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड, रिज और आयानगर में अधिकतम तापमान 21.5 से 21.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सामान्य के लगभग बराबर या थोड़ा कम था. न्यूनतम तापमान सभी स्टेशन पर औसत से काफी कम रहा, जो आयानगर में 3.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर रिज में 5.3 डिग्री सेल्सियस तक था.

सफदरजंग और पालम में न्यूनतम तापमान कितना?

सफदरजंग और पालम में न्यूनतम तापमान क्रमशः 4.2 और 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री से अधिक कम है, जिससे रात में ठंड जारी रहने का संकेत मिलता है. आईएमडी के आंकड़े से संकेत मिलता है कि दिन के दौरान किसी भी स्टेशन पर बारिश दर्ज नहीं की गई. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग ने उत्तर भारत में आगे बढ़ रहे तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण येलो अलर्ट जारी किया है.

आसमान में बादल छाए रहने की संभावना

आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है, साथ ही हल्की बारिश, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है, खासकर सुबह से दोपहर तक. आईएमडी के अनुसार, दोपहर से रात तक इसी तरह की हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रहेगी. आईएमडी के आंकड़े के अनुसार, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है.

हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान

साथ ही बादल छाए रहने और बारिश के पूर्वानुमान के चलते दिन में ठंडक महसूस होने की संभावना है, क्योंकि अधिकतम तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है. आईएमडी ने बताया कि यह इस मौसम का दूसरा तीव्र पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिससे क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी. दिल्ली में इससे पहले 23 जनवरी को अचानक बारिश हुई थी, जब गरज और तेज बौछारों के कारण पिछले दो वर्षों में जनवरी की सबसे अधिक बारिश हुई थी, जिससे तापमान में अस्थायी रूप से कमी आई थी और प्रदूषण का स्तर कम हुआ था.

हवा की गुणवत्ता में गिरावट

वायु गुणवत्ता के मार्चे पर, दिल्ली में शाम के समय वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई. 23 स्टेशन पर वायु गुणवत्ता 'खराब' दर्ज की गई, जबकि 13 स्टेशन पर यह 'मध्यम' और तीन स्टेशनों पर 'बहुत खराब' दर्ज की जहांगीरपुरी में एक्यूआई 321 दर्ज किया गया, जो सभी स्टेशन में सबसे अधिक था. सोमवार को वायु गुणवत्ता में फिर से गिरावट आई और यह पिछले दिन की 'मध्यम' से 'खराब' श्रेणी में आ गई.

बारिश की संभावना को देखते हुए मंगलवार को स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है. वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता 27 से 28 जनवरी तक 'मध्यम' श्रेणी में रहने की संभावना है, जिसके बाद 29 जनवरी को यह फिर से 'खराब' श्रेणी में पहुंच जाएगी.